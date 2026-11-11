Umar Nurmagomedov popsal své ambice po druhé porážce v kariéře a nešetřil sebevědomí. Chce být šampion UFC

Song Yadong ho trefil před domácím publikem a jedno z nejznámějších dagestánských jmen v bantamové váze UFC zůstalo ležet na plátně. Byla to druhá porážka Umara Nurmagomedova v kariéře a první, u které se nečekalo na bodovací lístky. Od té chvíle uplynuly víc než dva měsíce a on tvrdí, že na jeho plánech se nezměnilo vůbec nic. V kalendáři UFC přitom ke dni 11. listopadu 2026 nemá ani řádku. Redakce MMAmag proto prošla jeho veřejná vyjádření z posledních dvou let, od videa UFC z roku 2024 až po listopadový rozhovor, a položila je vedle sebe.
Po knockoutu mluvil o snu, ne o konci
Umar Nurmagomedov, 30letý ruský bojovník v bantamové váze (do 61 kg) s bilancí 20-2-0, dostal v rozhovoru pro Red Corner MMA otázku mířící přímo na prohru se Song Yadongem. Účet Red Corner MMA výrok zveřejnil na síti X 9. listopadu 2026 a redakce MMAmag pracovala se zněním, které ve svém textu otiskl LowKickMMA a den nato převzal Sherdog. Podle delšího přepisu řekl: „Bylo by fér říct, že moje ambice nikdy neklesly. Od chvíle, kdy jsem se stal profesionálním bojovníkem, od chvíle, kdy jsem se rozhodl být bojovníkem, jsem měl sen stát se šampionem UFC. Nikdy nezeslábl.“ Sherdog uvádí tutéž pasáž v kratším znění, smysl se nemění.
Dodal, že na sobě pracoval vždycky a že po porážkách přístup neměnil. Příště prý vsadí na údery místo těžké wrestlingové strategie. To je zatím jeho tvrzení, žádný takový plán organizace nepotvrdila a v kalendáři UFC k 11. listopadu 2026 neměl oznámený zápas.
Jenže ta věta zní jinak, když si k ní připočtete, kde přesně po Šanghaji v bantamové divizi stojí.
Co knockout v Šanghaji rozbil
Na turnaji UFC Shanghai 29. srpna 2026 ho Song Yadong složil pravým zvedákem; oficiální výsledky UFC uvádějí knockout ve 2. kole v čase 1:48. Organizace zápas předem prezentovala jako střet třetího a pátého muže bantamového pořadí. V profilu UFC ve znění k 11. listopadu 2026 je Umar Nurmagomedov čtvrtý, pořadí se ale po každém turnaji hýbe.
Předtím vypadala jeho cesta jinak. První porážku utrpěl 18. ledna 2025 na UFC 311, kde jednomyslným rozhodnutím nestačil na tehdejšího šampiona Meraba Dvalishviliho. Pak porazil Maria Bautistu 25. října 2025 a Deivesona Figueireda 24. ledna 2026, pokaždé jednomyslným rozhodnutím a znovu na dohled od titulové šance. Druhá porážka přišla jinak: bez bodovacích lístků.
Sny se v MMA nepočítají, soupeři ano
GLOSA Věta o nezlomených ambicích je v tomhle sportu skoro povinná formulka. Bojovník ji řekne, fanoušek přikývne a pak se čeká na jediné, co má váhu: na jméno soupeře a na datum. Ambice se do rankingu nezapisují.
U Umara je zvláštní hlavně ticho kolem. Výhry nad Bautistou a Figueiredem ho vrátily nahoru, jeden úder v Šanghaji to otočil a kalendář UFC zůstal prázdný. Jestli za tím stojí vyjednávání, čekání na vhodné jméno nebo běžná pauza po knockoutu, zvenčí poznat nejde. Jak dlouho mluví o pásu stejně, ukáže pohled do srpna 2024.
Stejný cíl, úplně jiná pozice
Video z mediálního dne před turnajem v Abú Dhabí zveřejnilo UFC 1. srpna 2024. V jeho popisu, který redakce MMAmag dohledala na oficiálním kanálu organizace, stojí rovnou v titulku, že chce být šampionem do příštího roku. Server Cageside Press téhož dne citoval jeho slova: „Doufám, že budu zápasit se šampionem na začátku příštího roku, v lednu nebo únoru.“
Tehdy mířil na titulový zápas a opravdu ho dostal. O dva roky a dvě porážky později tvrdí, že sen nezeslábl. Cíl se nezměnil, situace kolem něj ano: v roce 2024 stoupal, 9. listopadu 2026 mluví o pásu bez ohlášeného soupeře. Konzistence výroku sama o sobě neříká nic o tom, jak blízko titulu je. Říká jen, že po prohrách formulaci nemění.
Nejbližší příležitost něco z té věty potvrdit přijde 14. listopadu 2026, jenže na místě, kde se o pás UFC nehraje.
Faber, žíněnka a žádná klec
Nejbližší vystoupení má Umar Nurmagomedov 14. listopadu 2026 v Abú Dhabí, a to v Real American Freestyle. Pod zkratkou RAF se skrývá americká organizace, která se sama popisuje jako první neskriptovaná profesionální wrestlingová liga. Na oficiálním profilu bojovníka redakce MMAmag našla zápas vedený v lehké kategorii, tedy ne na bantamovém limitu do 61 kg, a bilanci 0-0-0, protože v RAF zatím nenastoupil. Soupeřem je Urijah Faber, člen Síně slávy UFC a zakladatel týmu Team Alpha Male, který v RAF po dvou porážkách stále hledá první výhru.
Zápas potvrdily 2. října 2026 také Emirates News Agency a MMA Fighting; podle obou půjde o turnaj v aréně na ostrově Yas. Od knockoutu v Šanghaji 29. srpna 2026 k nástupu na žíněnku 14. listopadu 2026 uplyne 77 dní.
Knockout mu tedy rozbil kalendář, ne cíl. A nejbližší příležitost ten cíl potvrdit leží tam, kde se o žádný pás UFC nehraje.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek