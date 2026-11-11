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Muchová měla Sabalenkovou na lopatě. Na Turnaji mistryň přišla o dvě výjimečné série

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Karolína Muchová při premiéře na Turnaji mistryň vedla v prvním setu nad Arynou Sabalenkovou a měla možnost jej doservírovat. Přesto prohrála 6:7 a 5:7. Výsledek pro ni znamená první ztracený tiebreak sezony, ale nikoli konec šancí na semifinále.
Muchová měla Sabalenkovou na lopatě. Na Turnaji mistryň přišla o dvě výjimečné série

Muchová měla Sabalenkovou na lopatě. Na Turnaji mistryň přišla o dvě výjimečné série

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 12:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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