Bia Mesquitaová se v počtu submisí dotáhla na Rondu Rousey a míří ještě výš. Na UFC 334 chce rekord zlomit

V rekordní knize, kterou UFC vede na vlastních statistických stránkách, stojí u ženské bantamové váhy v kolonce výher submisí číslo 3. Dlouho k němu patělo jediné jméno: Ronda Rouseyová, žena, která tuhle divizi v UFC rozjela. Od června 2026 u něj stojí druhé. Patří Brazilce Bie Mesquitaové, která v UFC odzápasila přesně tři zápasy a všechny tři ukončila na zemi. Redakce MMAmag otevřela rekordní knihu UFC i oficiální profily obou bojovnic a spočítala, co přesně je 14. listopadu 2026 ve hře.
Ikona a grapplerka, které drží stejné číslo
Bia Mesquitaová je 35letá brazilská bojovnice ženské bantamové váhy do 61,2 kg s bilancí 8-0-0. Do klece přišla z kimona: její profil na webu UFC uvádí deset titulů mistryně světa v brazilském jiu-jitsu a titul z ADCC, tedy z grapplingové soutěže. V oktagonu debutovala 11. října 2025, v UFC je tedy 13 měsíců.
Proč je měřítkem zrovna Rouseyová? Protože uměla ukončovat rychleji, než stačil divák dosednout. Na turnaji UFC 184 28. února 2015 zlomila Cat Zinganoovou pákou na loket v 1. kole v čase 0:14. Podle rekordní knihy UFC ve znění k 8. listopadu 2026 mají obě ženy shodně 3 submise a žádná další bojovnice divize se k nim nedostala blíž než na dvě.
Tři submise za tři zápasy zní jako fráze, dokud se nepodíváte, jak dlouho v kleci vydržely její soupeřky.
Dvanáct minut a třicet sedm sekund v kleci, tři ruce nahoře
Irinu Alekseevovou donutila odklepat škrcením zezadu, Montse Rendonovou stejným chvatem, Melissu Mullinsovou pákou na loket. Z oficiálního profilu na webu UFC, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že dvě z těch tří výher přišly do tří a půl minuty prvního kola.
|Soupeřka
|Kolo a čas
|Zakončení
|Irina Alekseevová
|2. kolo, 2:14
|škrcení zezadu
|Montse Rendonová
|1. kolo, 2:07
|škrcení zezadu
|Melissa Mullinsová
|1. kolo, 3:16
|páka na loket
Sečteno dohromady: u Alekseevové se k času 2:14 přičítá celé první kolo v délce 5:00, tedy 7:14, k tomu 2:07 a 3:16. Mesquitaová má za sebou v UFC 12 minut a 37 sekund čistého zápasového času. Přestávky mezi koly se do součtu nepočítají.
Proti ní ale 14. listopadu 2026 nestojí soupeřka do počtu. Macy Chiassonová je v žebříčku divize o dvě příčky výš a sama má v kariéře tři výhry submisí.
Chiassonová je v žebříčku výš a na zemi umí sama ukončit
Macy Chiassonová je americká bojovnice ženské bantamové váhy do 61,2 kg s bilancí 11-6-0, v oktagonu debutovala 30. listopadu 2018. Její profil jí připisuje čtyři výhry KO nebo TKO a tři submise. Na oficiální stránce turnaje UFC 334 redakce MMAmag dohledala, že zápas je zařazený do úvodní části karty v newyorské Madison Square Garden a že Chiassonová jde do klece jako devátá žena žebříčku divize, Mesquitaová jako jedenáctá.
Sama Brazilka o rekordu veřejně nemluví. Webu UFC v textu zveřejněném 10. listopadu 2026 řekla: „Na začátku roku mám seznam věcí, které chci za rok splnit, a pro tenhle rok to bylo zakončit ho jako bojovnice z top 10“. Jinými slovy, její vlastní metr není rekordní kniha, ale žebříček.
Jenže i kdyby vyhrála, ne každá výhra jí dá totéž.
Čtvrtá submise by jí dala něco, co žebříček neumí
ANALÝZA Výhra submisí znamená čtvrtou submisi v divizi a samostatný řádek v rekordní knize, pokud UFC výsledek po turnaji stejným způsobem zapíše. Výhra na body, knockoutem nebo TKO posune Mesquitaovou na 9-0-0 a dá jí sportovní argument proti deváté ženě pořadí, rekord ale zůstane sdílený. Porážka by jí přinesla první prohru v kariéře a trojku by v tabulce zmrazila.
Stojí za to říct nahlas jednu věc, kterou předzápasové texty rády rozmazávají. Ten rekord je divizní, ne rekord celého UFC a ne za celou kariéru. Mesquitaová má podle svého profilu šest kariérních výher submisí, do kolonky ženské bantamové váhy UFC se jí ale počítají tři. Rouseyové tři. Nic víc, nic míň.
A právě proto je ten řádek cennější než jedna příčka. Posun v žebříčku se dá ztratit v příštím zápase, hlasuje se o něm a mění se po každém turnaji. Jméno v rekordní knize se nepřehlasuje.
Trojka u dvou jmen zatím drží. Po 14. listopadu 2026 u ní může zůstat jen jedno, nebo tam vydrží obě; kolo, čas a způsob zakončení doplní redakce MMAmag z oficiálního záznamu UFC.
Metodika
Redakce MMAmag pracovala 11. 11. 2026 s rekordní knihou UFC ve filtru ženské bantamové váhy ve znění k 8. 11. 2026, s oficiálními profily Bii Mesquitaové a Macy Chiassonové na ufc.com a s oficiální stránkou turnaje UFC 334. Do součtu čistého zápasového času vstoupily tři hodnoty z profilu Mesquitaové: 7:14 u zápasu s Alekseevovou (2. kolo, 2:14, se započtením celého prvního kola v délce 5:00), 2:07 u Rendonové a 3:16 u Mullinsové, tedy 12:37; přestávky mezi koly se nepočítají. Žádné částky ani přepočet měn článek neobsahuje, sázkové kurzy se neuvádějí. Přímý výrok Mesquitaové o úmyslu zlomit rekord submisí se v primárních zdrojích nepodařilo dohledat a přesný celkový počet zápasů Chiassonové v UFC není v jejím profilu uveden jako samostatný údaj. Článek vznikl před zápasem a nezahrnuje jeho výsledek, bilance po něm ani podobu žebříčku po turnaji.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka