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Dana White už letos rozdal 34 smluv a míří na rekord. Osmý týden Contender Series nabízí pět šancí na kontrakt s UFC

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Konkurz do UFC měl pět volných židlí. V Las Vegas se nakonec obsadily čtyři a jednu z nich zabral jediný hod o zem. Co z honby za sezonním rekordem zbylo?
Dana White už letos rozdal 34 smluv a míří na rekord. Osmý týden Contender Series nabízí pět šancí na kontrakt s UFC

Dana White už letos rozdal 34 smluv a míří na rekord. Osmý týden Contender Series nabízí pět šancí na kontrakt s UFC

Zdroj: UFC
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 16:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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