Dana White už letos rozdal 34 smluv a míří na rekord. Osmý týden Contender Series nabízí pět šancí na kontrakt s UFC

Hod přes rameno, tupá rána o podlahu klece, rozhodčí Herb Dean mává rukama nad hlavou. Celé to trvalo minutu a jednu sekundu. George Staines, 26letý anglický bojovník lehké váhy (do 70 kg) s bilancí 8-0 podle UFC, v tu chvíli nezískal pás ani prémii, ale práci. Contender Series je pořad UFC, světové MMA organizace, kde se nebojuje o titul, ale o jediné razítko od prezidenta UFC Dany Whitea. Ten večer ho dostali čtyři muži, přestože na programu stálo pět dvojic uchazečů. Redakce MMAmag proto položila vedle sebe oficiální program večera a oficiální výsledky UFC a dopočítala, jak celá sezona skutečně skončila.
Minuta a jedna sekunda, po které si Angličan sáhl na UFC
Hlavní zápas osmého týdne desáté sezony se odehrál 29. září 2026 v hale UFC APEX v Las Vegas. Lehká váha do 70 kg, žádný titul v sázce, jen smlouva. Staines nastoupil proti 30letému Loaiovi Abushaarovi z arizonské stáje MMA Lab s bilancí 7-1 a všemi výhrami ukončením. Staines ho zastavil technickým knockoutem po hodu o zem v 1. kole v čase 1:01. Podle UFC šlo o první knockout hodem o zem v historii Contender Series. Organizace zároveň v materiálu Welcome To The UFC potvrdila, že Staines patří mezi čtyři bojovníky, kteří si ten večer smlouvu vybojovali.
Výkon za 61 sekund posunul účet sezony na číslo, které tehdy vypadalo na útok na rekord. Rekordní útok dopadl jinak.
Účet sezony, který se zastavil přesně na hraně
Před osmým týdnem UFC uvádělo 34 smluv po sedmi epizodách. Do konce zbývaly tři večery. Čísla ze tří výsledkových textů UFC k desáté sezoně redakce MMAmag sečetla: podpisy Stainese, Adamy Diopa, Iana Escuzy a Aiezy Bertolso posunuly součet na 38. Sezona skončila 13. října 2026 na 46 kontraktech, což podle organizace znamenalo vyrovnání sezonního rekordu, ne jeho překonání. V posledních dvou epizodách tak padlo osm smluv.
|Etapa sezony 10
|Smlouvy v etapě
|Celkem
|Týdny 1 až 7 (do 22. 9. 2026)
|34
|34
|Týden 8 (29. 9. 2026)
|4
|38
|Týdny 9 a 10 (do 13. 10. 2026)
|8
|46
Jedna z těch židlí má jméno, které český fanoušek možná zná.
Než ho vzal Dana White, prošel Liverpoolem i českou klecí
Jako amatér měl Staines bilanci 16-1, titul mistra Evropy a stříbro z mistrovství světa 2022 pod hlavičkou IMMAF, tedy mezinárodní amatérské federace MMA. Pak prošel sérií OKTAGON Challenge a 4. listopadu 2023 vyhrál v Manchesteru na turnaji OKTAGON 48 česko-slovenské organizace OKTAGON MMA, když Denise Frimponga ukončil gilotinou ve 4. kole v čase 2:02. UFC ho před zápasem představilo jako bojovníka z Next Generation MMA Liverpool, kde trénuje vedle Paddyho Pimbletta a Luka Rileyho. V bilanci na Sherdogu a v představení zápasu, které UFC zveřejnilo 27. září 2026, našla redakce MMAmag u jeho bilance dvě různá čísla: organizace psala o osmi profesionálních výhrách na startu kariéry, databáze se liší podle toho, zda započítávají zápasy z OKTAGON Challenge.
Čtyřicet šest razítek a jedna otázka, kterou si nikdo nahlas nepoloží
KOMENTÁŘ Pátá židle se ten večer neobsadila, protože souboj Iliase Bulaida s Erickem Viscondem v pérové váze do 66 kg přesunulo UFC na 13. října 2026, kde Visconde vyhrál na body. Důvodem byla podle MMA Fighting Bulaidova nemoc; oficiální texty UFC, které redakce MMAmag prošla, důvod přesunu neuvádějí. A scénář, který se před večerem nabízel, tedy tři zápasy v těžké váze do 120 kg ukončené v 1. kole a odměněné smlouvou, vydržel přesně do chvíle, kdy Adama Diop zastavil Zaurbeka Sabanova až ve 2. kole v čase 2:13. Smlouvu dostal stejně.
Námitka zní, že 46 podpisů je důkazem širší základny a lepšího skautingu. Jenže počet razítek nic neříká o tom, kolik z podepsaných odbojuje v UFC víc než tři zápasy, a to číslo organizace ve svých textech neuvádí. Židlí mělo být pět a obsadily se čtyři; za celou sezonu jich bylo šestačtyřicet. Kolik z nich zůstane obsazených za dva roky?
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková