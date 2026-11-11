Test znalostí hlavních měst podle vlajek: Pro lidi s výborným zeměpisným přehledem by 10/10 neměl být problém

Dnes jsme pro vás připravili kvíz, ve kterém uvidíte vlajky států z celého světa. Vaším úkolem bude přiřadit k nim správné hlavní město.
Vlajky známe ze školních učebnic, sportovních přenosů i cestování. Některé poznáme na první pohled, u jiných si nejsme jistí ani barvami. Přitom za každou se skrývá příběh a symbolika, které často sahají hluboko do historie. Víte, ke kterému státu patří jednotlivé vlajky a dokážete k nim správně přiřadit také hlavní města? Vyzkoušejte si náš kvíz na In-Lifestyle a zjistěte, jak jste na tom se zeměpisem.
Vlajky: kusy látky, kvůli nimž se umíralo
Na první pohled je vlajka skoro obyčejná věc. Kus barevné látky, několik pruhů, kříž, hvězda, někdy státní znak nebo jiný symbol uprostřed. Jenže u málokterého předmětu se do tak malého prostoru vejde tolik významů. Lidé se k vlajce hlásí, vedou kvůli ní spory, chrání ji. A v řadě dějinných okamžiků se za ni skutečně umíralo.
Její příběh nezačal u látky vlající na stožáru, jak si ji představujeme dnes. Předchůdci vlajek, takzvané vexiloidy, se objevovali už ve starověkém Egyptě a také v Číně za dynastie Čou. Tehdy ještě nešlo o textil. Spíš o pevné znaky na tyčích, často dřevěné nebo kovové, podle nichž bylo v boji poznat, kdo ke komu patří. Účel byl hlavně praktický. Teprve později se z těchto znamení staly tkaniny, které se ve větru hýbou a na dálku jsou lépe čitelné.
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Může za to Francie
Do dnešní představy státní vlajky výrazně zasáhla francouzská revoluce na konci 18. století. Modrá, bílá a červená trikolora se spojila s hesly svobody, rovnosti a bratrství a její vliv se brzy dostal daleko za hranice Francie. Řada zemí pak převzala princip barevných pruhů, jen do něj promítla vlastní dějiny. Dnes existuje 193 vlajek členských států OSN a k tomu dvě vlajky pozorovatelských států. Všechny visí před sídlem OSN v New Yorku.
Za nejstarší stále používanou vlajku suverénního státu se považuje ta dánská. Její podoba jako národního symbolu se odvozuje už od 13. století, přestože současná oficiální verze byla přijata až v roce 1867. V Evropě, kde se hranice, panovníci i režimy měnili někdy až překotně, je taková kontinuita dost výjimečná. Dánsko svůj bílý kříž v červeném poli drží déle než sedm set let.
Jenže orientace ve vlajkách umí být zrádná. Některé státy mají symboly tak podobné, že při rychlém pohledu snadno splynou. Stejné barvy, podobné pruhy, jen jiné pořadí nebo nepatrný rozdíl v odstínu. Rumunsko a Čad jsou známý příklad. Monako a Indonésie také. Stačí chvíli listovat atlasem nebo seznamem vlajek a člověk rychle zjistí, že poznávání vlajek není tak samozřejmá disciplína, jak na začátku vypadá.
Navíc poznat státní vlajku je jen polovina práce. Přiřadit k ní hlavní město bývá těžší. Paříž, Londýn nebo Varšava většině lidí naskočí bez přemýšlení. U jiných zemí už se ale zasekne i člověk, který má zeměpis docela v ruce. Zkuste si tento zajímavý zeměpisný kvíz spojující vlajky a hlavní města. Zeptáme se na evropské státy, ale i některé vzdálenější.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, Wikipedie
Tento příspěvek Velký kvíz o světových vlajkách: Úkolem je podle nich poznat hlavní města. 10 bodů získají jen experti byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.