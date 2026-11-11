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Test znalostí hlavních měst podle vlajek: Pro lidi s výborným zeměpisným přehledem by 10/10 neměl být problém

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Dnes jsme pro vás připravili kvíz, ve kterém uvidíte vlajky států z celého světa. Vaším úkolem bude přiřadit k nim správné hlavní město.
Fotografie vlajek

Fotografie vlajek

Zdroj: Foto: Pexels, vlajky
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 16:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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