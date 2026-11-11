Hrad Ľupča má gotické, renesanční i barokové vrstvy na jednom zdivu. Každý panovník přistavěl, co potřeboval. Teď je celý na prodej

Nad obcí Slovenská Ľupča, kde údolí Hronu míří k Horehroní, stojí hrad s neobvykle bohatou minulostí. Založil ho uherský král a vojáci ho bránili proti obléhání. Později sloužil jako sirotčinec a pak jako domov pro řeholnice. Teď ho na podzim 2026 zařadila do své nabídky společnost FGP Slovakia, slovenský zástupce značky Forbes Global Properties. Inzerát slibuje 4 242 m² užitné plochy, téměř hektar pozemku, čtyři luxusní apartmány a renesanční kapli. Pozornost si ale zaslouží i to, co nový vlastník převezme s klíči: rozběhlou obnovu, desítky tisíc návštěvníků ročně a přísná pravidla, kterými stát chrání své nejcennější památky.
Gotický donjon, renesanční věže a barokní dohra: sedm století na jednom kopci
Hrad vznikal po vrstvách a každá z nich odpovídá konkrétní době. Jeho začátky se pojí s králem Belou IV. a s obdobím po mongolském vpádu, kdy Uhry opouštěly dřevohlinitá opevnění a stavěly kamenné hrady. Ľupča tehdy plnila dvojí roli. Byla královskou oporou v kraji a zároveň loveckým sídlem panovníka.
Další stavitelé přidávali hlavně obranu. Roku 1424 patřil hrad do věna královny Barbory Celské. V 16. století přišla renesance a s ní i strach z Turků. Pavel Rubigall dal v roce 1573 zpevnit jižní opevnění mohutnou věží, která dodnes nese jeho jméno. Na začátku 17. století posílil Gašpar Tribel dolní nádvoří, vstupní bránu a bašty. Investice se rychle vrátila: roku 1605 hrad odolal obléhání hajdúků Štěpána Bočkaje, což byla největší vojenská zkouška v jeho dějinách.
Pozdější majitelé už opevnění nepotřebovali a stavěli pro jiné účely. Oficiální přehled stavebního vývoje popisuje dochované pozdně gotické, renesanční, barokní i klasicistní části. V 19. století přibyl neogotický Gizelin dům, postavený jako rozšíření sirotčince pro sto dětí. Sirotčinec tu fungoval v letech 1873 až 1918. V letech 1957 až 1988 hrad sloužil jako charitní domov pro řeholnice. Památkáři ho řadí mezi nejzachovalejší a typologicky nejzajímavější slovenské hrady. Zdejší renesanční kapli považují za unikát mezi celistvě dochovanými sakrálními prostorami té doby na Slovensku.
Apartmány, kaple a profesionální kuchyně: co přesně obsahuje nabídka
Inzerát FGP Slovakia popisuje objekt po kompletní rekonstrukci. Výčet vybavení připomíná spíš butikový hotel než středověkou pevnost:
4 242 m² užitné plochy, 9 667 m² pozemku, 637 m² zastavěné plochy čtyři luxusně vybavené apartmány, společenské sály, pivnice obnovená renesanční kaple, expozice, nádvoří s výhledem do údolí Hronu profesionální gastronomická kuchyně a venkovní parkoviště vodovodní přípojka s rezervoárem, čistírna odpadních vod, elektrické podlahové vytápění vysokorychlostní internet, kamerový a protipožární systém
K tomu se přidává dobrá dopravní dostupnost. Letiště Sliač je asi dvacet minut jízdy autem, Bratislava i Vídeň zhruba dvě až dvě a půl hodiny po dálnici. Cena v inzerátu chybí, zájemci ji dostanou jen na vyžádání. U nemovitostí tohoto typu je to běžná diskrétnost.
Zajímavé je srovnání s jinými historickými objekty, které se v poslední době prodávaly:
Objekt Cena Charakter Hrad Ľupča na vyžádání královský hrad, národní kulturní památka, veřejný provoz Zámek Štiřín (ČR) min. 720 mil. Kč státní aukce, 64 hotelových pokojů, wellness, park Prémiový kaštel (SR, Janegova) asi 425 mil. Kč 12 luxusních apartmánů, investiční využití Kaštel Cebriánovců, Fiľakovo asi 9 mil. Kč 19. století, 36 místností, částečná rekonstrukce
Podle nás má Ľupča v této skupině zvláštní postavení. Štiřín je hotelový provoz a kaštely jsou šlechtická venkovská sídla. Ľupča je královský hrad, který zároveň funguje jako regionální dominanta a turistický cíl. Kdo ho koupí, získá s ním i symbol, který místní lidé považují za svůj.
Národní kulturní památka jako závazek: předkupní právo státu a dotace
Na Slovensku smí nemovitosti kupovat i cizinci. Pro Čecha jako občana EU proto koupě hradu právně možná je. Vlastníkem se kupec stane až zápisem do katastru. U národní kulturní památky ale k běžnému postupu přibývají další kroky.
Podle pravidel
ministerstva kultury pro prodej národních kulturních památek musí vlastník památku nejprve nabídnout státu. Nabídka musí obsahovat cenu, adresu, list vlastnictví, údaje o parcelách a fotografii. Vlastník je povinen památku udržovat. Každý zásah do ní podléhá památkovému dohledu a vyvézt ji ze Slovenska natrvalo nelze. Kdo by chtěl z hradu udělat soukromou pevnost s moderními úpravami podle vlastního vkusu, narazí na hranice velmi brzy.
Svou roli hrají i peníze ze státního rozpočtu. Ministerstvo kultury v květnu 2026
oznámilo dotaci 540 000 eur, tedy zhruba 13,5 milionu Kč, z programu Obnovme si svoj dom (Obnovme si svůj dům). Peníze jdou na druhé nadzemní podlaží středověké části, které se má otevřít veřejnosti jako muzejní a historická expozice. Kastelán Vladimír Homola v obecním zpravodaji vyčíslil celý projekt na 772 403 eur, asi 19,3 milionu Kč. Současný vlastník, společnost Železiarne Podbrezová, k tomu přidává přes 5,8 milionu Kč. Hrad koupila od státu v říjnu 2002. Obecné pravidlo přitom zní: když se památka zhodnocená z dotace prodá do deseti let od jejího poskytnutí, může si ministerstvo vyhradit vrácení příspěvku.
Kupec tedy přebírá hotovou rekonstrukci i rozjetou stavbu. A spolu s ní i povinnosti vůči veřejnosti.
Hrad plný návštěvníků: 28 tisíc lidí ročně a výlet z Česka
V roce 2025 přišlo na Ľupču podle ministerstva asi 28 tisíc návštěvníků. To je solidní výsledek, který dokládá, že hrad žije a patří k hlavním cílům v okolí Banské Bystrice. Dnes nabízí dva okruhy. Dolní hrad si lidé projdou sami zhruba za půl hodiny. Horní hrad ukazuje průvodce během asi šedesáti minut.
Vstupné vychází přibližně takto:
dospělí: 100 Kč bez průvodce, 200 Kč s průvodcem děti od 6 do 19 let, studenti a senioři: 50 Kč, resp. 150 Kč rodinné vstupné: 225 Kč, resp. 500 Kč děti do šesti let mají vstup zdarma
V červenci a srpnu je otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 16 hodin a komentované prohlídky začínají každou půlhodinu. Na jaře a na podzim se s průvodcem chodí o víkendech a svátcích, ve všední dny je přístupný jen dolní okruh. Od prosince do února je hrad zavřený.
Z Brna je to autem zhruba 270 kilometrů, tedy cesta na jedno odpoledne. Vzdušnou čarou leží hrad asi 90 kilometrů od nejbližšího bodu česko-slovenské hranice. Výlet podle nás nejlépe vyjde jako součást delší cesty přes Banskou Bystricu k Horehroní nebo do Nízkých Tater. Kdyby si ho někdo naopak vybral jako sídlo, měl by tamní krajinu přímo za hradbami.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková