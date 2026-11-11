Klempíř s Doksanským vyrazili lustrovat miliony Milionu chvilek. V Lize užitečných Babišových obsadili shodně první místo

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Klempíř s Doksanským vyrazili lustrovat miliony Milionu chvilek. V Lize užitečných Babišových obsadili shodně první místoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Babišovi poslušní vyrazili na další výpravu do cizích peněženek a opět si přivezli ostudu.
Ministr kultury Oto Klempíř, FOTO: Úřad vlády/se souhlasem
Doba čtení 5 min
Článek byl publikován 11.11.2026 15:58
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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