Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Stálezelené keře mohou v zimě uschnout. Vodu potřebují i v listopadu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Rododendrony, bobkovišně nebo mladé jehličnany neztrácejí vodu jen během léta. Jejich listy a jehlice ji odpařují také v zimě, zvlášť za slunečného a větrného počasí. Pokud kořeny nemají odkud čerpat vláhu, rostlina může začít zasychat. Zálivka ale pomůže pouze tehdy, když ji dovolí stav půdy a teplota.
Stálezelené keře mohou v zimě uschnout. Vodu potřebují i v listopadu

Stálezelené keře mohou v zimě uschnout. Vodu potřebují i v listopadu

Zdroj: cookie_studio / Freepik (Magnific)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 16:16

Reklama
Další články z EXTRAINFO.cz
Muškáty můžete uchovat do dalšího roku. V zimovišti jim často škodí příliš vody
Muškáty můžete uchovat do dalšího roku. V zimovišti jim často škodí příliš vody
Mobil hlásí plné úložiště, ale fotografie nechcete smazat. Nejdříve si ověřte, kde máte kopii
Mobil hlásí plné úložiště, ale fotografie nechcete smazat. Nejdříve si ověřte, kde máte kopii

Přikoupení prostoru v cloudu automaticky nezvětší paměť telefonu. Stejně tak fotografie viditelná na...

Růže před zimou potřebují ochranu. S hlubokým řezem ale u mnoha z nich počkejte
Růže před zimou potřebují ochranu. S hlubokým řezem ale u mnoha z nich počkejte

Podzimní péče o růže nezačíná tím, že všechny keře ostříháte na stejnou výšku. Jinak se připravují záhonové...

Troubu před vánočním pečením vyčistíte bez zbytečného drhnutí. Nejdříve zjistěte typ povrchu
Troubu před vánočním pečením vyčistíte bez zbytečného drhnutí. Nejdříve zjistěte typ povrchu

Zapečená mastnota na dně trouby se čistí jinak než sklo dvířek nebo katalytická vložka. Univerzální postup...

Zpráva o nedoručeném balíku může připravit o peníze. Pozor na doplatek několika korun
Zpráva o nedoručeném balíku může připravit o peníze. Pozor na doplatek několika korun

Balík údajně čeká na doplnění adresy a k jeho doručení chybí malý poplatek. Podobná SMS nebo e-mail může...

Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

Všechny články tohoto autora →
EXTRAINFO.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.