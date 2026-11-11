Stálezelené keře mohou v zimě uschnout. Vodu potřebují i v listopadu

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Stálezelené keře mohou v zimě uschnout. Vodu potřebují i v listopaduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Rododendrony, bobkovišně nebo mladé jehličnany neztrácejí vodu jen během léta. Jejich listy a jehlice ji odpařují také v zimě, zvlášť za slunečného a větrného počasí. Pokud kořeny nemají odkud čerpat vláhu, rostlina může začít zasychat. Zálivka ale pomůže pouze tehdy, když ji dovolí stav půdy a teplota.
Stálezelené keře mohou v zimě uschnout. Vodu potřebují i v listopaduZdroj: cookie_studio / Freepik (Magnific)
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 11.11.2026 16:16
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