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Nvidia pozastavila půjčky AI firmám kvůli obavám z antimonopolního řízení

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Nvidia poslední rok lije velké peníze do cloudových firem, které osazují její hardware. Tyto výdaje již dosáhly 108 miliard dolarů, což vyvolalo obavy z možného antimonopolního řízení vůči společnosti…
Jen-Hsun Huang bankovní

Jen-Hsun Huang bankovní

Zdroj: Nvidia, DIIT
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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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