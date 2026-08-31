„Gólmani Spurs jsou příšerní." Anglický expert nikoho nešetřil a Kinského smetl jednou větou

- Horníček přispěl k remíze s Liverpoolem, vytáhl reflexivní zákrok po ráně Floriana Wirtze
- V nastavení dostal Newcastle penaltu proti sobě, proměnil ji Dominik Szoboszlai
- Tottenham prohrál úvodní kolo v Brentfordu 0:3, Kinský měl podíl na druhém gólu
- Spurs podle agentury AP nakoupili v létě posily za zhruba 400 milionů dolarů
- Roberto De Zerbi opakovaně označil Kinského za jasnou jedničku
Newcastle si nového gólmana pochvaluje
Čtyřiadvacetiletý odchovanec Bragy si získal fanoušky Strak během jediného zápasu. Fanouškovský web Toon Takeover ho označil za nejlepšího brankáře, jakého si klub mohl přát, a neodpustil si rýpnutí, že šlo o nesrovnatelně lepší výkon, než jaký kdy předvedl Nick Pope.
Ocenění dorazilo i z Česka. „Hrál v Braze, předtím v Pardubicích a najednou stojíš na takovém stadionu při takové události. A frajer to zvládne takhle. To je neuvěřitelné," prohlásil v pořadu Premier Cast bývalý brankář Dominik Rodinger.
Přidal se i Karel Poborský. „Z jeho řeči těla jsem měl pocit, že to je frajer, který tam chytá pátou sezonu. Naprosto klidný po celý zápas i na tomhle stadionu, kde je to opravdu blázinec. Jeho obránci z něj musí být unešení, pořád diriguje, pořád na ně mluví," poznamenal.
Deeney nešetřil nikoho
O sto kilometrů jižněji panuje jiná nálada. Tottenham dostal v londýnském derby tři góly a snesla se na něj vlna despektu, kterou nejhlasitěji formuloval bývalý útočník Troy Deeney.
Zpochybnil prakticky každou letní investici. Podle něj klub s příchodem Andyho Robertsona a odchodem Djeda Spence spíš oslabil, noví stopeři Senesi a Van Hecke podle něj nenahradí Romera.
Nejostřejší formulaci si nechal na brankáře. „Koupili Dúbravku, aby byl trojkou. A on je nejspíš jejich nejlepším gólmanem. Lidé se navážejí do Chelsea kvůli jejich brankářskému týmu, ale gólmani Spurs jsou příšerní," uvedl.
Kinského se to dotýká přímo, protože ani on v Brentfordu bezchybný nebyl. Ránu Mathiase Jensena vyrazil před sebe a Vitalij Janelt snadno dorážel, byť předtím selhala celá defenziva.
Hádka, kterou rozsekl někdo jiný
Na sociálních sítích se kvůli tomu strhla debata, kterou přiživily spekulace o dostupnosti mistra světa Emiliana Martíneze. Část příznivců okamžitě lobbovala za jeho nákup, druhá se postavila za Kinského s tím, že si zaslouží delší šanci.
Rozhodlo se to bez nich. Argentinského brankáře ulovila Chelsea a Spurs o něj podle všeho ani neusilovali. De Zerbi navíc pozici jedničky potvrdil veřejně, takže si Čech v sobotu proti Newcastlu zahraje. Výkop je v 18:30 středoevropského času.
Anglická paměť je ovšem krátká, jak dobře vědí Tomáš Souček i Vladimír Coufal. Koho jeden týden vynášejí, může druhý týden zatracovat. Ostatně úvod nové sezony Premier League to ukazuje prakticky u každého klubu.