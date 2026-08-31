Lela si nebrala servítky vůči Karlosovi ani jeho nové lásce. Na povrch vyšly další detaily vztahu

Rozpad dlouholetého vztahu Lely Ceterové a Karlose Vémoly se během posledních měsíců odehrává prakticky před zraky veřejnosti. Zatímco ještě před časem nebylo úplně jasné, zda manželé svou krizi překonají, nyní už každý směřuje jinou cestou. Vémola se navíc stále častěji objevuje ve společnosti Moniky Naomi, se kterou byl o uplynulém víkendu zachycen také na společenské akci. Dvojice působila velmi blízce a držela se za ruce.
Pro Ceterovou ale nejde o žádné čerstvé odhalení. Jak nyní uvedla, o Monice měla vědět už déle než rok. Informace o ženě pohybující se kolem jejího tehdejšího partnera se k ní podle jejích předchozích slov dostaly přibližně v období narození jejich třetího společného dítěte.
Vémola už se s Monikou na veřejnosti příliš neskrývá
Navenek přitom Ceterová působí, že už nemá potřebu podrobně rozebírat, co se v soukromí jejího manželství odehrávalo. Během svého nedělního bazárku dala najevo, že se nyní chce soustředit především na vlastní život. Na prvním místě jsou pro ni děti a práce, ve které chce pokračovat a dál se posouvat. Do veřejné války s Vémolou se podle svých slov pouštět nechce. Z jejího současného vystupování je patrné, že život svého bývalého partnera už nechce řešit více, než je nezbytné kvůli jejich společným dětem.
Situace kolem Moniky Naomi přitom v posledních týdnech nabrala výrazně konkrétnější podobu. Vémola s ní byl během sobotního večera zachycen ve společnosti a následně spolu zamířili také do zábavního centra. Přítomny měly být i Vémolovy děti. Zda už Monika tvoří oficiální součást jeho nového života, sám zápasník jednoznačně nepotvrdil, jejich společné vystupování však spekulace pochopitelně dál posiluje. Zásadní rozdíl oproti předchozím měsícům spočívá hlavně v tom, že dvojice už svou vzájemnou blízkost na veřejnosti nijak výrazně neskrývá.
Vztahy mezi Vémolou a Ceterovou jsou zároveň komplikovanější kvůli otázkám kolem dětí, majetku a finančního zajištění. Veřejně se v posledních týdnech řešil například spor o automobil, který nechal Vémola odvézt, i rozdílné představy bývalých partnerů o finančním zabezpečení jejich potomků. Konec jejich společného života tak neznamená pouze partnerský rozchod, ale také potřebu nově nastavit řadu praktických záležitostí, které dříve řešili jako jedna domácnost.
Ceterová začala rozprodávat část šatníku
Právě změněná životní situace se promítla také do nedělního bazárku, na kterém Ceterová nabídla veřejnosti značnou část svého šatníku. K vidění nebyly jen běžné kousky, ale také luxusní oblečení, boty a kabelky. Mezi nabízenými značkami se objevily například Louis Vuitton, Versace nebo Dolce & Gabbana, vedle nich ale také podstatně dostupnější Zara, Guess či Shein. Cenové rozpětí tak bylo mimořádně široké a začínalo na několika stovkách korun, zatímco některé luxusnější věci stály desítky tisíc.
Ceterová už dříve otevřeně připustila, že se její finanční situace po rozpadu vztahu změnila. Bazárek tak nebyl pouze příležitostí zbavit se věcí, které už nevyužije, ale zapadl také do období, kdy si postupně buduje život nezávislý na Vémolovi. Zatímco pozornost veřejnosti nyní směřuje především k jeho blízkosti s Monikou Naomi, Ceterová dává najevo, že sama chce energii investovat především do dětí, práce a dalšího směřování svého života.
extra.cz, idnes.cz, expres.cz