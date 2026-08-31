Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Každé vajíčko má neviditelnou ochranu proti salmonele. Jedna běžná chyba při skladování ji nenávratně zničí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Každé slepičí vejce opouští nosnici s neviditelným štítem proti bakteriím. Stačí jediná běžná chyba v kuchyni a tato ochrana zmizí navždy.
Každé vajíčko má neviditelnou ochranu proti salmonele. Jedna běžná chyba při skladování ji nenávratně zničí

Každé vajíčko má neviditelnou ochranu proti salmonele. Jedna běžná chyba při skladování ji nenávratně zničí

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Prodejci tomu říkají pergola, ale stavební úřad v tom vidí přístřešek. Rozdíl může majitele stát desítky tisíc korun
Prodejci tomu říkají pergola, ale stavební úřad v tom vidí přístřešek. Rozdíl může majitele stát desítky tisíc korun
Dva symboly na troubě vypadají skoro stejně, ale pečou úplně jinak. Kdo je zaměňuje, připravuje se o peníze i chuť jídla
Dva symboly na troubě vypadají skoro stejně, ale pečou úplně jinak. Kdo je zaměňuje, připravuje se o peníze i chuť jídla

Představte si běžný páteční večer: plech s koláčem putuje do trouby, ruka otočí voličem na „nějaký...

Češi volají na stříbrný hmyz v koupelně deratizaci. Přitom jim říká důležitou věc o vlhkosti
Češi volají na stříbrný hmyz v koupelně deratizaci. Přitom jim říká důležitou věc o vlhkosti

Rybenka obecná, latinsky Lepisma saccharina, obývá české koupelny po tisíciletích koexistence s člověkem....

Větrák umístěný půl metru od okna funguje jako vysavač na horký vzduch. Hasiči odvětrávají zakouřené budovy stejným principem
Větrák umístěný půl metru od okna funguje jako vysavač na horký vzduch. Hasiči odvětrávají zakouřené budovy stejným principem

Většina lidí v létě namíří větrák přímo na sebe, nechá ho běžet celou noc a ráno se diví, že v pokoji je...

Na balkoně o velikosti parkovacího místa Je možné vypěstovat i 30 druhů zeleniny. Klíčem jsou tři pravidla, která většina lidí nezná
Na balkoně o velikosti parkovacího místa Je možné vypěstovat i 30 druhů zeleniny. Klíčem jsou tři pravidla, která většina lidí nezná

Na betonovém balkóně o necelých osmi metrech čtverečních dokáže Alice Janová za jednu sezónu vypěstovat 25...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.