Každé vajíčko má neviditelnou ochranu proti salmonele. Jedna běžná chyba při skladování ji nenávratně zničí

Těsně před snesením pokryje děloha slepice skořápku tenkou organickou vrstvou zvanou kutikula. Vyplní tisíce drobných pórů, jimiž vejce dýchá, a vytvoří bariéru, která brzdí průnik mikrobů zvenčí dovnitř. Jakmile vejce opustí tělo nosnice, žádný biologický mechanismus kutikulu nedoplní ani neopraví. Přesto ji řada domácností nevědomky oslabuje, a paradoxně k tomu svádí samotná konstrukce lednice.
Kutikula: neviditelný štít, který vejce chrání od prvního okamžiku
Kutikula je poslední vrstvou, kterou slepice na vejce nanese. Podle
studie univerzity v Glasgow jde o tenký organický film složený převážně z glykoproteinů a lipidů. Vyplňuje plynové póry skořápky, drobné kanálky, jimiž zárodek přijímá kyslík a zbavuje se oxidu uhličitého. Právě tyto kanálky představují potenciální vstupní bránu pro bakterie, zejména pro salmonely.
Dokud kutikula zůstává celistvá a suchá, funguje jako účinný filtr. Mikroorganismy sice mohou ulpět na povrchu skořápky, ale přes zaplněné póry se dovnitř dostanou jen obtížně. Problém nastává ve chvíli, kdy se tato vrstva naruší, ať už mechanicky, chemicky, nebo prostřednictvím vlhkosti. A právě vlhkost bývá v domácnostech nejčastějším viníkem.
Proč kondenzace na skořápce otevírá dveře salmonele
Klíčový mechanismus je prostý: studené vejce přenesené do teplejšího prostředí se orosí. Na skořápce se srazí kapičky vody, které rozpustí a mobilizují bakterie přítomné na povrchu. Zároveň se při změně teploty mění tlak uvnitř vejce: chladnoucí obsah se smršťuje a vytváří podtlak, který doslova nasává okolní vzduch i s vlhkostí a mikroby přes póry dovnitř.
Unijní nařízení č. 589/2008 tuto logiku přebírá do legislativy: výslovně varuje, že studená vejce ponechaná při pokojové teplotě se mohou pokrýt kondenzátem, což usnadňuje růst bakterií na skořápce a jejich průnik do obsahu. Proto EU dlouhodobě doporučuje vejce před prodejem konečnému spotřebiteli nechladit, aby se zabránilo právě tomuto teplotnímu skoku po nákupu.
Zrádné je, že nejde o jednorázovou katastrofu. Jedno otevření dveří lednice vejce nezničí. Riziko roste s opakovanými výkyvy, a právě dveře chladničky jsou místem, kde teplota kolísá při každém otevření nejvíc.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Dveře lednice: past, kterou navrhli výrobci spotřebičů
Téměř každá moderní lednička má ve dveřích tvarovaný držák na vejce. Vypadá prakticky, šetří místo a zdánlivě dává smysl. Jenže dveřní prostor je z hlediska teploty nejméně stabilní zóna celého spotřebiče. Při každém otevření sem proudí teplý vzduch z kuchyně, teplota skočí o několik stupňů a po zavření opět klesne. Vejce v tomto prostoru zažívají desítky mikrocyklů denně.
Americká
FDA proto doporučuje uchovávat vejce v původním kartonu na polici uvnitř lednice, ideálně v zadní části, kde je chlad nejrovnoměrnější. Stejný názor zastává i česká odbornice Ing. Michaela Urbánková v poradenském chatu České televize: vejce patří do vlastního obalu, špičkou dolů, při teplotě kolem 5 °C a rozhodně mimo dveře.
Praktická pravidla pro domácnost:
Vejce po nákupu rovnou přesuňte na polici lednice v původním kartonu. Neomývejte je, voda narušuje kutikulu a odstraňuje přirozenou ochranu. Nenechávejte je ležet na lince, aby „dosáhly pokojové teploty“; každý přechod z chladu do tepla a zpět zvyšuje riziko kondenzace. Prasklá, silně znečištěná nebo zapáchající vejce vyřaďte okamžitě. Salmonela a vejce: čísla, která stojí za pozornost
Zdravotní riziko spojené s nesprávným skladováním vajec má měřitelné rozměry. Podle
zprávy EFSA a ECDC o zoonózách za rok 2024 tvořila dvojice „salmonela + vejce a vaječné výrobky“ nejvyšší počet ohnisek i hospitalizací mezi hlášenými potravinovými nákazami v celé Evropské unii. Salmonelóza se projevuje průjmem, horečkou, křečemi v břiše a ve vzácnějších případech může přejít do krve, kostí či kloubů.
Vědecké stanovisko EFSA z roku 2014 navíc upozorňuje, že ochranný účinek kutikuly může začít slábnout již od čtvrtého dne skladování při okolní teplotě. Chlazené uložení kvalitu vejce prokazatelně udržuje déle, ovšem za podmínky, že teplota zůstává stabilní. Právě stabilita, nikoliv samotný chlad, je rozhodujícím faktorem.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák