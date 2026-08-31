Nová pravidla důchodů od roku 2027: Péče o rodiče může některým lidem zvýšit výslednou penzi

Péče o stárnoucí rodiče může trvat několik měsíců, ale také řadu let. Pro mnoho rodin přitom znamená výrazný zásah do pracovního života člověka, který se rozhodne péči převzít. Někdo odejde ze zaměstnání úplně, jiný přejde na zkrácený úvazek nebo si hledá práci, kterou může vykonávat z domova. Právě pokles příjmů během let strávených péčí může mít následně vliv také na finanční situaci samotného pečujícího člověka v důchodovém věku. Od ledna 2027 se proto způsob, jakým stát některá období péče hodnotí, změní.
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Péče se do důchodu započítává už dnes
Nejde přitom o to, že by současný systém péči o blízkého člověka zcela ignoroval. Za určitých podmínek je už nyní považována za náhradní dobu důchodového pojištění. Člověk tedy nemusí během tohoto období klasicky pracovat a odvádět pojistné, přesto se mu může péče započítat mezi roky potřebné pro vznik nároku na důchod. Současně se uplatňuje princip vyloučené doby. Ten chrání pečujícího před tím, aby mu například několik let prakticky bez příjmu výrazně snížilo celoživotní průměr výdělků, ze kterého se následně penze vypočítává.
Od 1. ledna 2027 však přibude další způsob, jak bude možné hodnotu péče promítnout přímo do výpočtu budoucí penze. Stát za příslušné období stanoví takzvaný fiktivní vyměřovací základ. Zjednodušeně řečeno bude při výpočtu pracovat s tím, jako by měl pečující člověk během péče určitý příjem, přestože jej ve skutečnosti kvůli péči například vůbec neměl.
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U nejtěžších případů se započítá celá průměrná mzda
Výše tohoto pomyslného příjmu nebude u všech pečujících stejná. Rozhodující bude stupeň závislosti člověka, kterému byla pomoc poskytována. Pokud člověk pečuje o osobu závislou na pomoci jiné osoby ve III. nebo IV. stupni, ocenění péče bude odpovídat 100 % celostátní průměrné mzdy platné pro příslušné období.
U péče o člověka ve II. stupni závislosti bude ocenění nižší a bude představovat 50 % průměrné mzdy. Právě oficiálně přiznaný stupeň závislosti je proto zásadní. Nestačí skutečnost, že někdo pravidelně pomáhá staršímu rodiči s nákupy, úklidem nebo cestami k lékaři. Aby mohlo být období uznáno v režimu péče o závislou osobu, musí být splněny podmínky stanovené důchodovými předpisy.
Novinka navíc neznamená, že by stát uvedenou část průměrné mzdy pečujícím skutečně vyplácel. Jde pouze o částku používanou při výpočtu budoucího důchodu. Pečující člověk tedy nedostane každý měsíc další příjem. Hodnota péče se projeví až při stanovení jeho penze.
Pracovat během péče bude možné
Změna může být důležitá také pro lidi, kteří kvůli rodičům zaměstnání úplně neopustili. Častým řešením bývá zkrácení pracovní doby nebo přechod na méně náročnou, ale zároveň hůře placenou pozici. Někteří lidé začnou podnikat nebo pracovat z domova, aby mohli být v případě potřeby rodiči k dispozici.
Nový systém umožní vedle ocenění samotné péče zohlednit také skutečné příjmy, kterých člověk v tomto období dosahoval. Právě to může pomoci zejména lidem, jejichž příjem kvůli péči výrazně klesl. Konkrétní dopad na penzi však nelze určit jednou univerzální částkou. Výsledek závisí na délce péče, pracovních příjmech v dalších letech i celé historii důchodového pojištění konkrétního člověka.
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Stát použije výhodnější výpočet
Změna má zároveň obsahovat pojistku, aby nový způsob hodnocení některým lidem naopak neuškodil. To by se mohlo stát především těm, kteří během většiny pracovního života pobírali výrazně nadprůměrnou mzdu. Pokud by jim vložení fiktivního příjmu založeného na celostátním průměru výslednou penzi snížilo, nebylo by nové řešení výhodné.
Česká správa sociálního zabezpečení proto porovná nový způsob ocenění péče s variantou, při níž je příslušné období posuzováno jako vyloučená doba. Použije se výpočet, který pro budoucího důchodce vyjde lépe. Pečující člověk by tak neměl být novými pravidly poškozen jen proto, že měl před začátkem péče vysoké příjmy.
Změna může pomoci i za péči v minulých letech
Důležitý je také okamžik, kdy člověk do starobního důchodu nastoupí. Nový způsob ocenění se vztahuje na důchody přiznávané od 1. ledna 2027. Neznamená to ovšem, že by se započítávala pouze péče poskytovaná po tomto datu. Při výpočtu nově přiznávaného důchodu lze podle pravidel hodnotit také odpovídající období péče, která proběhla v minulosti.
To může být podstatné například pro člověka, který několik let pečoval o svého rodiče již před několika lety, ale do důchodu odejde až v roce 2027 nebo později. Naopak lidem, kterým byl starobní důchod přiznán ještě před začátkem roku 2027, se kvůli této změně již vyplácená penze automaticky zpětně přepočítávat nebude.
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Samotná pomoc rodičům nestačí
Pro budoucí důchodce bude zásadní také správná evidence doby péče. U člověka, který pečuje o blízkou osobu závislou na pomoci druhých, musí být možné prokázat, že šlo o skutečnou osobní péči splňující zákonné podmínky. U rodičů a dalších blízkých osob přitom není nutné, aby pečující a opečovávaný člověk bydleli ve stejné domácnosti.
Pokud tedy někdo několik let výrazně omezoval vlastní práci kvůli péči o nemocnou matku nebo otce, vyplatí se mít včas vyřešené uznání příslušné doby péče a zkontrolovat, zda jsou potřebné údaje správně evidovány. Samotný fakt, že člověk rodiči pomáhal, totiž k automatickému zvýšení penze nestačí.
Změna od roku 2027 má především lépe ocenit situaci lidí, kteří kvůli dlouhodobé péči o rodinu obětovali část vlastní pracovní kariéry a příjmů. U části z nich se nové pravidlo může v budoucnu projevit vyšším důchodem. Přesný rozdíl však bude vždy záviset na konkrétních okolnostech a výsledném porovnání obou způsobů výpočtu.
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