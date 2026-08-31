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Nová pravidla důchodů od roku 2027: Péče o rodiče může některým lidem zvýšit výslednou penzi

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Lidé, kteří kvůli péči o nemocného nebo nesoběstačného rodiče omezili zaměstnání, pracovali jen částečně nebo zůstali bez vlastního příjmu, dostanou od roku 2027 při výpočtu důchodu novou možnost. Stát začne jejich péči oceňovat pomocí fiktivního příjmu odvozeného od průměrné mzdy. Rozhodující ale bude především stupeň závislosti člověka, o kterého pečovali.
Rok 2027 přinese změnu pro lidi, kteří pečovali o rodiče. Stát jim může přiznat vyšší důchod.

Rok 2027 přinese změnu pro lidi, kteří pečovali o rodiče. Stát jim může přiznat vyšší důchod.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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