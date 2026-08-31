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Celá porota se bála, že jejich verdikt zlomí slepé soutěžící srdce. 17letá dívka si nakonec vysloužila zlatý bzučák svým nebeským hlasem

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Dennívýzva
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Skromná nevidomá dívka miluje hudbu, hraje na piano, zpívá, a dokonce skládá své vlastní skladby. Co však způsobí v talentové show nejspíše sama nečekala. Říká se, že tam, kde Bůh něco ubere, jinde toho zase [...]...
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Zdroj: Fotografie: AngryBiceps / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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