Vyhlašujeme nejhorší podzimní kabáty pro seniorky. Pořád si je kupují a neví, že je dělají o 10 let starší

Deset let samozřejmě nikdo neměří stopkami a jeden kabát z vás jinou ženu neudělá. Rozdíl mezi dobře a špatně vybraným svrchníkem je ale tak viditelný, že si ho okolí všimne dřív, než stihnete pozdravit. A pár konkrétních modelů se v českých ulicích opakuje každý podzim znovu. Barva, kterou Češky volí nejčastěji, a přitom jim škodí
Kabát je od října do jara jediný kus oblečení, který o vás okolí něco vypoví. Všechno ostatní zůstane schované pod ním. Tím pádem rozhoduje barva u obličeje mnohem víc, než by člověk čekal.
Ve zkušebně sáhne většina žen po černé, šedé nebo šedohnědé. Tyhle odstíny se v podzimním šeru slijí s okolím a pleti nedají vůbec nic. Stíny kolem očí a jemné linky naopak vystoupí a výraz působí unaveněji.
Přečtěte si také: Stylistka prozrazuje. Tyhle džíny budou hitem podzimu 2026. Kdo je koupí teď, bude mezi prvními
Mnohem lépe fungují tlumené, ale syté tóny. Karamelová, krémová, petrolejová modř, bordó nebo smaragdová zelená tvář rozjasní a v řadě tmavých kabátů navíc vyniknou.
Foto: Shutterstock.com Absolutní vítěz ankety: kabát, který nemá tvar
Nejčastější přešlap se ale neschovává v barvě. Je jím kabát koupený o jedno nebo dvě čísla větší, aby se pod něj vešel teplý svetr a nikde netlačil. Logika je pochopitelná, výsledek bohužel opačný.
Bez jakéhokoliv projmutí splynou ramena, pas i boky do jednoho obrysu. Oko nemá kde zastavit a přečte si postavu jako rovný sloupec odshora dolů. Silueta tím působí mohutněji, než ve skutečnosti je.
Přečtěte si také: Ani blond, ani hnědá. Letošní sezóně bude vládnout tahle 1 barva vlasů, která už se rozjela v zahraničí, ale k nám se ještě nedostala
Do stejné kategorie patří dlouhé prošívané bundy končící kolem půlky stehen. Nemají pas, nedrží tvar a proporce ramen i boků v nich zmizí. Druhým extrémem jsou hodně upnutá saka a kabátky, ve kterých postava působí strnule.
Foto: Shutterstock.com Materiál pozná okolí dřív než vy
Levný nylon s nepřirozeným leskem odráží světlo přímo do obličeje. Pleti to nepomůže, protože zvýrazní každý stín a známku únavy. Stejně nemilosrdné jsou úplně hladké povrchy bez struktury.
Kvalitní vlna má opačný efekt. Drží tvar, nekrčí se a kabát v ní vypadá dražší, než ve skutečnosti byl. „Když je ze 100% vlny, je to ideální,“ uvedla pro Proženy.cz stylistka Petra Kasalová, podle které by podíl vlny neměl klesnout pod 70 procent.
Přečtěte si také: Ani culík, ani copánky. Češky přišly na geniální způsob sepnutí vlasů, který vypadá elegantně a neničí vlasy
Poslední skupinou jsou těžké tvídové a hrubé vlněné kabáty s výraznými vycpávkami v ramenou. V devadesátých letech šlo o hit, dnes působí těžkopádně a přidávají roky. Podobně dopadne i kapuce lemovaná umělou kožešinkou.
Jedna změna, která spraví i starší kabát
Společným jmenovatelem všech těchto modelů je chybějící pas. Jakmile má kabát někde v polovině těla naznačený přechod, silueta se okamžitě vrátí. Stačí projmutý střih, našitý pásek nebo zavinovací zapínání.
Kdo nechce kupovat nový kabát, vystačí si s jedním samostatným páskem převázaným kolem pasu. Dobře poslouží také áčkový střih, který se od ramen postupně rozšiřuje k lemu, takže boky a stehna splynou s celkovým obrysem.
Přečtěte si také: Ani balerínky, ani žabky. Češky letos v létě nosí tenhle 1 typ botů, který je pohodlný, ale elegantní Foto: Shutterstock.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.fajnstyl.cz/clanek/podzimni-kabat-trend-podzimu-omlazujici-strih-zeny-moda, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/nevkusne-kabaty-pro-zeny-nad-sedesat/, https://www.extrainspirace.cz/toto-je-nejlepsi-strih-kabatu-pro-zeny-nad-50-opticky-odlehci-postavu-o-5-kg-a-cesky-ho-v-obchodech-prehlizeji/, https://www.relaxeo.cz/nejhorsi-zimni-kabaty-pro-seniorky-cesky-je-nosi-uz-desitky-let-a-vypadaji-kvuli-nim-mnohem-starsi/, https://personalstyling.cz/strih-kabatu/, https://www.dotyk.cz/magazin/damske-jarni-bundy-a-kabaty/, https://www.prozeny.cz/clanek/krasa-a-moda-moda-dokonaly-kabat-podle-stylistky-klicove-detaily-i-nejvetsi-trapasy-ktere-ho-snadno-zkazi-101607