Čerstvý zázvor lze vypěstovat doma bez složité péče. Výsledek bývá silnější a kvalitnější než běžné kořeny z obchodu

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Čerstvý zázvor lze vypěstovat doma bez složité péče. Výsledek bývá silnější a kvalitnější než běžné kořeny z obchoduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Kořen zázvoru je nejen výborné dochucovadlo, ale také je velmi prospěšný pro posílení imunity. Lehce si ho zvládnete vypěstovat i doma na parapetu.
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Zdroj: Fotografie: Pexels
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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