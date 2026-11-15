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Vánoční strom už stojí na Horním náměstí. Rozsvítí se 22. listopadu

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Olomouc má svou letošní vánoční dominantu. Na Horní náměstí dorazil v neděli časně ráno přibližně čtrnáctimetrový smrk stříbrný z Paseky. Během následujících dnů dostane výzdobu, slavnostně se rozsvítí v neděli 22. listopadu v 18 hodin.
Vánoční strom už stojí na Horním náměstí. Rozsvítí se 22. listopadu

Vánoční strom už stojí na Horním náměstí. Rozsvítí se 22. listopadu

Zdroj: Statutární město Olomouc
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.11.2026 09:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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