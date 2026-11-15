Vánoční strom už stojí na Horním náměstí. Rozsvítí se 22. listopadu

Vánoční strom už stojí na Horním náměstí. Rozsvítí se 22. listopaduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vánoční strom už stojí na Horním náměstí. Rozsvítí se 22. listopaduZdroj: Statutární město Olomouc
Článek byl publikován 15.11.2026 09:34
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Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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