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Wolff se zastal závodů na Blízkém východě. Kritiky vyzývá, aby méně sledovali sociální sítě

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Šéf Mercedesu Toto Wolff se vyjádřil k pochybnostem ohledně pořádání závodů formule 1 na Blízkém východě v souvislosti s válkou v Íránu. Podle něj by lidé měli méně podléhat zprávám na sociálních sítích a více důvěřovat vedení šampionátu. Případnou neúčast jednotlivců či týmů v Kataru nebo Abú Zabí by respektoval a bral by to jako možnost, jak dát příležitost účastnit se někomu jinému.
Start Velké ceny Abú Zabí 2024

Start Velké ceny Abú Zabí 2024

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.11.2026 21:47

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