Na letiště v Mošnově nejezdí vlaky. Trať blokuje vykolejený vůz

Na letiště v Mošnově nejezdí vlaky. Trať blokuje vykolejený vůzPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na letiště v Mošnově nejezdí vlaky. Trať blokuje vykolejený vůzZdroj: Policie České republiky
Článek byl publikován 15.11.2026 09:34
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Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →