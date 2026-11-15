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Na letiště v Mošnově nejezdí vlaky. Trať blokuje vykolejený vůz

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Na letiště Leoše Janáčka v Mošnově na Novojičínsku od noci nejezdí vlaky. Provoz byl zastaven kvůli vykolejení jednoho vozu při posunu na železniční vlečce. Vykolejený vůz zasahuje do koleje, která k letišti vede. Cestující musí počítat s náhradní autobusovou dopravou mezi Studénkou a letištěm.
Na letiště v Mošnově nejezdí vlaky. Trať blokuje vykolejený vůz

Na letiště v Mošnově nejezdí vlaky. Trať blokuje vykolejený vůz

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.11.2026 09:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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