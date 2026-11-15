Týden v Ulici: Gábinino rozhodnutí, Sonina pomsta a zábavný večer se proměnil v pořádný průšvih

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Další týden v Ulici rozehraje nové a napínavé osudy známých hrdinů. Zatímco Soňa Čechová si vychutnává triumf nad svým rivalem, Matěj s Adélou čelí nepříjemné dohodě po nezvládnutém večeru. Důležitá rozhodnutí o budoucnosti čekají také Gábinu a Magdu. Tvrdá pomsta za intriky
Mastný (Pavel Novotný) tvrdě narazil na připravenost Soni Čechové (Lucie Vondráčková). Jeho pokus o rozbití jejího spojenectví s Hložánkem mladším (Ondřej Havel) skončil dřív, než vůbec začal. Soňa velmi rychle odhalila, kdo za komplotem stojí, a připravila si pro svého protivníka drtivou odvetu. Získala informace o jeho citlivém místě a postavila ho do kouta. Mastný má teď nůž na krku a jeho rozhodnutí ovlivní další chod jeho Druhé šance.
Konec dlouholeté tradice
Hruškovi každoročně o listopadovém svátku vyrazí k návštěvě hřbitova a následuje společný výlet a pečení perníčků. Letos to mělo být na Karlštejn. Kamila (Natálie Řehořová) tentokrát zjišťuje, že se situace radikálně změnila. Nikdo z rodiny si na společné setkání nevyčlenil čas a všichni upřednostnili své vlastní plány. Ze zklamání ji naštěstí dostává Karla (Markéta Stehlíková). Nabízí jí trochu jinou perspektivu a popostrčí Kamilu k tomu, aby si konečně naplánovala volný den jen podle sebe.
Ztráta profesní motivace
Situace ve firmě graduje a Petr (Jan Dolanský) dospěl do bodu, kdy uvažuje o úplném odchodu z byznysu. Neustálé spory ho natolik vyčerpaly, že ztratil veškerou chuť dál pokračovat. Magda (Veronika Macková) to ale takhle černé nevidí a nehodlá společný projekt jen tak vzdát. Rozhodne se riskovat a má plán, jak to udělat, aby do firmy vstoupila jako plnohodnotná partnerka.
Komplikovaný návrat z Německa
Herman (Jan Holík) a Šíma (Jakub Krause) se těší, jak přivítají Gábinu (Aneta Krejčíková) po jejím návratu z Berlína. Její cesta měla původně jediný účel, a to odmítnutí lukrativní pracovní nabídky. Gábina ale během pobytu za hranicemi svůj postoj nečekaně změnila a začala zvažovat přijetí nabízené pozice. Její rozhodnutí pochopitelně vyvolá u Hermana zklamání. Manžele teď čeká hledání společného kompromisu.
Zkažené večerní dobrodružství
Matěj (Jiří Dlouhý) s Adélou (Karolína Synková) chtěli zažít něco nového a rozhodli se vyzkoušet účinky neznámého přípravku. Zábavný večer se ale proměnil v pořádný průšvih s nepříjemnou ranní dohrou. O všem se navíc rychle dozvídá Anežka (Karolína Lipowská). Zklamaná důvěra a nutnost celou situaci rozumně vysvětlit představují pro oba mladé hrdiny hodně těžkou zkoušku.
Seriál
sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).