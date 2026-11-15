Slavia vyfoukla Kubiaka Plzni. Jeho agent tvrdí, že to nemohlo dopadnout lépe

Ještě loni v listopadu hrál Oskar Kubiak druhou polskou ligu za Sokół Kleczew. Letos 14. listopadu nastoupil v Bukurešti v základní sestavě polské reprezentace. Mezi těmito dvěma body leží přestup, o který se přetahovalo pět klubů, a rozhodnutí, které jeho agent Adam Krakowski zpětně označil za trefu. V programu polského webu Meczyki prozradil, že o levonohého mladíka z Arky Gdyně měla velký zájem Viktoria Plzeň. Volba nakonec padla na Slavii a podle českého přepisu jeho slov, který přinesl inFotbal, to „nemohlo dopadnout lépe“. Při pohledu na posledních pět měsíců je těžké mu oponovat.
Plzeň chtěla, Polsko lákalo, rozhodla Praha
Krakowski popsal, že se o Kubiaka zajímala Legia Varšava, Raków Čenstochová a později Widzew Lodž. Z české ligy se ozvala Plzeň. Podle agenta Kubiaka „moc chtěla“. Kolik kdo nabízel, zatím nezaznělo. Zdroje dokládají zájem a jednání, ne konkrétní částky.
Agent s hráčem nejdřív analyzovali polský trh. Pak se otočili na jih. Český směr podle Krakowského nebyl pro Kubiaka tak velkou změnou a jazyková bariéra ho tu nemusela brzdit v rozvoji. Výsledné rozhodnutí podle něj bylo „trochu intuitivní“. Nešlo tedy o náhodu ani o zvrat na poslední chvíli. Nejdřív rozhodla analýza a pak instinkt.
Slavia příchod oznámila 25. června. Podle oficiálního oznámení Slavie podepsal devatenáctiletý hráč smlouvu do června 2030 a klub ho představil jako jednoho z nejzajímavějších mladých hráčů polské Ekstraklasy. Na tom něco bylo: v Kleczewě nastřílel 14 gólů v 18 zápasech, po návratu do Arky přidal na jaře v nejvyšší soutěži tři góly a asistenci. Částku klub nezveřejnil. Databáze Soccerway i polská média uvádějí zhruba 25 milionů korun.
Sám Kubiak v prvním rozhovoru pro klubový web mluvil o dlouhých a pozitivních jednáních. Slavii viděl jako velký klub a nejlepší místo pro další rozvoj. Pomohlo i to, že v Praze už působil krajan Wiktor Nowak. Podle Kubiaka mu rozhodování usnadnil.
Zranění na startu, pak rychlý průnik
Přestup se v evidenci propsal 1. července. O pět dní později se Kubiak zranil. Soccerway eviduje svalové zranění od 6. července do 15. srpna a krátce po návratu další drobné zranění od 17. do 21. srpna. Většinu přípravy tak zmeškal.
V lize si poprvé zahrál 5. září proti Zbrojovce Brno, odehrál 62 minut. V říjnu už zůstával na hřišti celé zápasy. Po výhře 5:0 v Jablonci 31. října Jindřich Trpišovský řekl, že Kubiaka potřebuje na levé straně, a mluvil o „neskutečném progresu“. Ocenil, že dokáže ještě v 88. minutě akci založit i dohrát.
Pak přišel Arsenal. Kubiak měl podle trenéra v prvním poločase respekt, o přestávce si vzal pokyny k srdci a ve druhé půli byl „fantastický“. Trpišovský zároveň zdůraznil, že se Kubiak i Nowak ve Slavii velmi rychle etablovali. Před reprezentační pauzou měl Kubiak podle Przeglądu Sportowego 12 zápasů za Slavii, dvě asistence a čtyři starty v Lize mistrů. Nowak jich má podle klubového profilu také 12, k tomu pět gólů a asistenci. Na pohled je tedy výraznější. Kubiakova hodnota ovšem nespočívá v gólové kolonce.
Slavia nekoupila beka, ale levou stranu
Kubiak se v sestavách objevuje jako levý obránce, iDNES ho vede jako záložníka a Slavia ho představila jako křídelníka. Sám říká, že hraje levé křídlo nebo levého wingbacka. Všechny tři popisy jsou svým způsobem pravdivé, a právě proto byl pro Slavii zajímavý.
Data z polského rozboru ukazují typ hráče:
- pátý v lize v centrech ze hry na 90 minut,
- 65,6 % vyhraných soubojů,
- 8,1 přihrávky do útočné třetiny na zápas,
- 2,2 zachycené přihrávky na 90 minut,
- vysoká čísla v intenzivních nábězích.
Podle nás si Slavia nekoupila hotového obránce. Koupila motor pro levou stranu, hráče, který brání, přebíhá a otevírá útok, a to celých devadesát minut. Trpišovského styl takové krajní hráče potřebuje a Kubiakova vytrvalost v závěrech zápasů je přesně to, co trenér po zápase v Jablonci vyzdvihl. Defenzivní detaily má ještě vyladit. Profil ale sedí.
Plzeň tak podle nás přišla o hráče, který by jí na levé straně dával sportovní smysl. Jestli šlo o součást širšího souboje obou klubů o polský trh, zdroje nedokládají. Minimálně v tomto případě se jejich zájmy střetly a Slavia uspěla.
Z druhé ligy do národního týmu za rok
V reprezentaci se poprvé objevil 14. listopadu proti Rumunsku. Polsko prohrálo 1:2, jak uvádí PZPN. Kubiak nastoupil v základu vlevo v obraně, tedy na pozici, kterou ve Slavii hraje jen zčásti. Odehrál celý zápas. V základu byl i Nowak, a tak se splnilo, co Trpišovský předvídal: pozvánka do reprezentace je podle něj nemine.
Hodnocení webu Weszło označilo výkon za nevyrovnaný, čísla ale vyzněla dobře: 75 dotyků s míčem, přesnost přihrávek 77,1 %, devět vyhraných soubojů ze 13 a hodnocení Opta 7,22. Pokud Kubiak omezí ztráty, má podle nás reálnou šanci zůstat v okruhu národního týmu.
Další příležitost může přijít už 17. listopadu, kdy Polsko hostí ve Vratislavi Švédsko od 20:45. Slavia pak 21. listopadu od 15:00 hraje v Olomouci a 25. listopadu od 18:45 přivítá v Lize mistrů Villarreal.
Před rokem hrál Kubiak druhou polskou ligu, dnes nastupuje proti Arsenalu a Rumunsku. Agentova intuice v červnu poslala hráče do Prahy místo do Plzně a Slavia za ni teď dostává zaplaceno na levé straně hřiště.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl