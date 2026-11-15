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Slavia vyfoukla Kubiaka Plzni. Jeho agent tvrdí, že to nemohlo dopadnout lépe

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Plzeň o polský talent Oskara Kubiaka velmi stála, podpis ale v červnu získala Slavia. O pět měsíců později má za sebou Ligu mistrů i debut za Polsko.
Slavia vyfoukla Kubiaka Plzni. Jeho agent tvrdí, že to nemohlo dopadnout lépe

Slavia vyfoukla Kubiaka Plzni. Jeho agent tvrdí, že to nemohlo dopadnout lépe

Zdroj: SK Slavia Praha
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.11.2026 09:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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