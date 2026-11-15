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Portorický příkop, nejhlubší místo Atlantiku, vykazuje neobjasněnou gravitační anomálii

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Zdálo by se, že jde jen o hlubokou rýhu na dně oceánu. Portorický příkop je ale místem, které vědcům už desítky let nedává spát. Naměřili zde totiž mimořádně silnou zápornou gravitační anomálii. Jde o jednu z nejvýraznějších odchylek tohoto druhu na celé planetě.
Portorický příkop, nejhlubší místo Atlantiku, vykazuje neobjasněnou gravitační anomálii

Portorický příkop, nejhlubší místo Atlantiku, vykazuje neobjasněnou gravitační anomálii

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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