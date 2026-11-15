Zorro: Tajemná tvář: Connery roli odmítl, Hopkins váhal kvůli zádům a Zorro strhl Zeta-Jones šaty lankem

Akční dobrodružství Zorro: Tajemná tvář (1998) mělo původně vypadat jinak, protože stárnoucího mstitele nejprve odmítl Sean Connery a Anthony Hopkins zpočátku couval kvůli bolestem zad. Mladého nástupce si nakonec zahrál Antonio Banderas, který kvůli autenticitě poctivě trénoval se španělským olympijským týmem. Jeho filmové partnerce Catherine Zeta-Jones zase v jedné ze scén prudce strhlo šaty lanko. Scenáristé navíc do příběhu promítli drsnou skutečnost o useknuté hlavě naložené v lihu.
Těžké hledání stárnoucího hrdiny
Don Diego de la Vega (Anthony Hopkins) strávil dvacet let ve vězení, přišel o milovanou ženu a jeho dceru Elenu (Catherine Zeta-Jones) vychoval úhlavní nepřítel. Nyní na svobodě bere pod svá křídla zlodějíčka Alejandra (Antonio Banderas), ze kterého chce vycvičit nového Zorra. Oba muže spojuje touha po pomstě a snaha zastavit krutého guvernéra, který plánuje vydrancovat kalifornské zlaté doly.
Role starého Zorra se rodila těžce. Tvůrci s ní původně oslovili Raula Juliu, ten ale zemřel ještě před začátkem natáčení. Nakonec se postavy ujal Anthony Hopkins, kterému s přijetím pomohl až laserový zákrok páteře. Režii měl původně obstarat Robert Rodriguez, studio s ním ale nenašlo společnou řeč ohledně násilnějšího pojetí a rozloučilo se s ním. Zůstal po něm jen jím navržený Antonio Banderas.
Trénink šermu a stržené šaty
Antonio Banderas pojal přípravu poctivě a absolvoval čtyřměsíční kurz šermu. Bývalý trenér Errola Flynna Bob Anderson ho označil za nejnadanějšího šermíře, se kterým od Flynnových dob pracoval. Herec navíc trval na tom, že kaskadérské kousky natočí sám. Dubléra povolal jen na scénu, ve které Zorro seskočí z koně a kopne strážného.
Catherine Zeta-Jones do role Eleny obsadil výkonný producent Steven Spielberg, kterého okouzlila v televizním filmu Titanic. Stačil jí třítýdenní výcvik, kdy pilovala tanec a jízdu na koni.
„Když měl premiéru, točila jsem právě se Seanem Connerym Past v londýnském studiu Pinewood. Ze dne na den se ze mě stala hvězda a na konci natáčení v Kuala Lumpur jsem už ani nemohla sama vyjít na ulici. Od začátku jsem věděla, že je Zorro jedinečnou příležitostí, jak na sebe upozornit,“ popsala později herečka a dodala: „Když Steven Spielberg zavolal mému agentovi a chtěl se se mnou sejít, řekla jsem si: A je to tady, kvůli tomu jsem přijela do Ameriky.“
V oblíbené scéně ve stáji z ní Zorro kordem strhává oblečení. Tvůrci k šatům připevnili lanko, za které v pravou chvíli prudce zatáhli. Herečka později přiznala, že ji natáčení této intimní scény doopravdy vzrušilo. Film jí navíc změnil osobní život, protože se při jeho propagaci ve Francii seznámila s budoucím manželem Michaelem Douglasem.
Useknutá hlava ve whisky
Ve filmu zlodějíček Alejandro mstí smrt svého bratra Joaquína Murriety, jehož useknutou hlavu ve sklenici mu ukáže kapitán Love. Skutečný ranger Harry Love kalifornského banditu Murrietu v devatenáctém století opravdu dopadl a po přestřelce mu na důkaz pro získání odměny hlavu usekl.
Samotný reálný Murrieta je přitom údajně předlohou pro původní postavu Zorra. Love odřízl ruku i dalšímu banditovi s přezdívkou Tříprstý Jack a obě trofeje naložil do whisky, aby v kalifornském horku neshnily. Hlavu pak ukazoval zájemcům za dolar a nakonec skončila v San Franciscu, kde ji zničilo silné zemětřesení v roce 1906.
Pozorným divákům chyby neunikly
Fanoušci si ve filmu všimli hned několika přehmatů. Když Diego vyzývá Alejandra k nasazení masky, ukazuje mu malou černou škrabošku pouze přes oči. Zorro přitom na hlavě nosí velký šátek, který mu překrývá i vlasy. Zábavně působí scéna v dolech, kde mstitel sjíždí kopec na lopatě. V záběru je zřetelně vidět popruh, kterým má herec nohu k nářadí pevně přivázanou.
Chyba se vloudila i do souboje s kapitánem Harrisonem Lovem (Matt Letscher). Hrdina do nepřítele vrazí meč vodorovně, v dalším střihu je ale zbraň zabodnutá svisle.
Snímek Zorro: Tajemná tvář si mohou diváci připomenout 15. listopadu v 11:10 na stanici FILMBOX+ One.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (csfd, imdb, imdb).