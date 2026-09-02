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Hrad Kost mění svou tvář

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Lobkovický palác v horním areálu hradu Kost na Jičínsku prochází zásadní proměnou. Fasáda budovy, které z devadesáti procent omítka chyběla, dostala nový plášť z…
Hrad Kost mění svou tvář, mas

Hrad Kost mění svou tvář, mas

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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