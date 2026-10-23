Zrušte plány na víkend, na Česko se valí vítr, déšť a sníh

Evropu o víkendu zasáhne silná bouře s romantickým názvem Boelo. Víkend ovlivní zejména na Britských ostrovech, kam přinese silně větrné a silně deštivé počasí. Zbytky této bouře budou ale ovlivňovat i naše území.
Podle dalších předpovědí se v Atlantiku tvoří další bouře až se silou hurikánu, která začne počasí nad Britskými ostrovy ovlivňovat v polovině příštího týdne. Jak ovlivní počasí u nás, zatím není zřejmé.
V sobotu bude zima, foukat a někde napadne sníh
Sobotní počasí se může zkraje tvářit docela příjemné. Místy ještě čekáme polojasnou oblohu, velmi rychle se ale během dopoledne začne postupně zatahovat a ochlazovat. Teploty budou kolem 9 až 13 °C, na západě kolem 8 °C, přičemž bude postupně foukat velmi čerstvý vítr. Pocitová teplota tak může být ještě nižší. Na horách budou teploty kolem 2 °C.
Během dne se místy, občas ojediněle budou vyskytovat přeháňky nebo déšť. V polohách nad 1 100 m se objeví srážky sněhové nebo smíšené, přičemž by v horských oblastech mohlo napadnout až 3 cm sněhu. Ráno a část dne by mohl i chvíli vydržet.
K večeru se na celém území bude oblačnost postupně protrhávat a opět se ukáže sluníčko.
Neděle bude podobná a deštivá
V neděli začne počasí podobně. Zkraje může být místy ještě polojasno, během rána a dopoledne se ale začne zatahovat. Od západu a postupně na celém území se zatáhne a rozprší občasným deštěm. Později budou srážky lehce ustávat.
Noční teploty mohou klesat na 4 až -1 °C, denní vystoupají na 8 až 12 °C. Napršet může až 15 mm, srážková minima v neděli udávají meteorologové na 3 mm.
Ještě v pondělí může sněžit
Teplé dny nás nečekají ani po neděli. Sněhové přeháňky se nad 1 100 m mohou objevit ještě v pondělí, kdy noční teploty klesnou na 6 až 1 °C, denní pak vystoupají na 9 až 13 °C. Podobný ráz počasí se udrží i v dalších dnech, noční teploty ale koncem týdne mohou začít klesat až k -2 °C. Je čas zazimovat rostliny a připravit se definitivně na chladnou část roku. Noční teploty klesající pod bod mrazu už budou stále častější.
Další vlna deštů je ještě nejistá
Jestli naše území ovlivní další vznikající bouře v Atlantiku, se ukáže během víkendu. Pokud ano, mohlo by nás v polovině týdne čekat další deštivé období. Nemělo by však být příliš silné, k nám by se dostaly opět jen cípy tohoto systému.
Jak bude déšť postupovat, můžete sledovat na tomto radaru:
Zdroje článku: chmi.cz, novinky.cz, windy.com, nespechej.cz
Autor článku: Renata Petříčková