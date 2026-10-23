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Pamatujete na malého Mirečka z Chalupářů? Je z něj miliardář a spadne vám brada, co mu všechno patří v Česku

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Dennívýzva
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Ve vsi Trešňová zmizela koloběžka malého Pišty a podezření okamžitě padlo na jednoho kluka. Baculatý, v pruhovaném tričku a s výrazem, který budil spíš nedůvěru. Mireček z Chalupářů v šestém dílu seriálu čelil obvinění, které si nezasloužil. Nakonec se totiž ukázalo, že odrážedlo vzala předsedova dcera Miluška, kterou ztvárnila tehdy osmiletá Mahulena Bočanová.
Pamatujete na malého Mirečka z Chalupářů? Je z něj miliardář a spadne vám brada, co mu všechno patří v Česku

Pamatujete na malého Mirečka z Chalupářů? Je z něj miliardář a spadne vám brada, co mu všechno patří v Česku

Zdroj: archiv České televize
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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