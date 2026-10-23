Pamatujete na malého Mirečka z Chalupářů? Je z něj miliardář a spadne vám brada, co mu všechno patří v Česku

Letní natáčení, které nasměrovalo život
Mirečka hrál tehdy jedenáctiletý Ondřej Stýblo. Letní atmosféra natáčení ho zřejmě poznamenala víc, než tušil. Po střední škole zamířil na DAMU a ještě jako student hostoval v divadle na Kladně, kde později získal angažmá. Narodil se v roce 1964, dnes je mu tedy přes šedesát let.
K divadlu ho přivedl otec. Ten se po komunistickém puči ocitl v uranových dolech a později začal hrát právě v kladenském divadle. Umění bylo v rodině odjakživa, jenže kořeny Stýblů sahají ještě mnohem hlouběji, než by pohled na hereckou dráhu řekl.
Ondřej je pravnukem Václava Stýbla, který vedl úspěšné nakladatelství. Právě on nechal postavit slavný palác v samém srdci Václavského náměstí. Co všechno z toho dnes drží Ondřej v rukou, ukazuje další část příběhu.
Palác na Václavském náměstí a další nemovitosti
Rodinné knihařství založil 10. ledna 1844 Bedřich Stýblo. Nejdříve sídlilo na Vyšehradě, poté se přesunulo na Václavské náměstí, kde rodina skoupila zhruba šest domů. Dva z nich se spojily a nahradil je sedmipatrový funkcionalistický palác podle návrhu architektů Ludvíka Kysely a Jana Jarolíma.
Palác Alfa, známý také jako U Stýblů, nabízel kinosál pro více než tisíc diváků, kabaret, divadlo, kavárnu, kanceláře, ateliéry i byty. V pasáži sídlilo slavné kino Alfa, které bylo v roce 1956 jako první v Československu vybaveno širokoúhlým promítáním. Rodině patřil dům do roku 1949, kdy byl podnik znárodněn.
Za socialismu budova pomalu chátrala a praskající luxfery, které prosvětlovaly pasáž a kavárnu, byly postupně zalévány asfaltem. Po restituci přišly další komplikace. Rekonstrukci provázely potíže, protože zdánliví investoři se ukázali být nesolventní. Palác tak léta spíš kazil vzhled náměstí a jeho majitel čelil kritice ze všech stran.
Palác však nebyl jediným dědictvím. Po dědovi a otci získal Ondřej také domy Na příkopě a v Provaznické ulici na Starém Městě, zámek v Miletíně a řadu dalších budov a pozemků po celém Česku. Z herce se tak stal správce majetku v hodnotě mnoha milionů.
Život mimo světla reflektorů
Ondřej Stýblo se oženil, s manželkou Miriam má dnes sedmadvacetiletou dceru Josefínu. S médii dlouhodobě nekomunikuje a o svém soukromí raději mlčí. Z drzého kluka z Trešňové se tak stal tichý držitel jednoho z nejznámějších pražských domů. Dá se vůbec takové dědictví unést bez újmy, nebo je to spíš břemeno než štěstí?
Zdroje článku: Palác U Stýblů – Wikipedie, Bedřich Stýblo – Wikipedie, Největší pražská kavárna i sídlo divadla Semafor. O jaké pasáži je řeč?, kudyznudy.cz, medium.seznam.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková