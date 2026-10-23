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Halleyova kometa bývala špatným znamením. Přiletěla i v rok smrti Karla IV.

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Dlouhý světelný ohon na noční obloze býval pro středověkého člověka důvodem k úzkosti. Mniši v klášterních kronikách spojovali takové úkazy s morovými ranami, neúrodou i válkami. Jedna z komet si získala pověst obzvlášť zlověstnou, protože se vracela s pravidelností, kterou si nikdo neuměl vysvětlit.
Halleyova kometa bývala špatným znamením. Přiletěla i v rok smrti Karla IV.

Halleyova kometa bývala špatným znamením. Přiletěla i v rok smrti Karla IV.

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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