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Ani chůze, ani plavání. Nejzdravější aktivita pro seniory je přirozená a nezatěžuje pohybový aparát

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S přibývajícími roky se tělo mění a obyčejné vstávání ze židle, nošení nákupu nebo chůze do schodů mohou být náročnější než dřív. Přitom existuje způsob, jak si udržet sílu, jistější pohyb i větší samostatnost. Nepotřebujete k němu drahé vybavení ani permanentku do posilovny.
Ani chůze, ani plavání. Nejzdravější aktivita pro seniory je přirozená a nezatěžuje pohybový aparát

Ani chůze, ani plavání. Nejzdravější aktivita pro seniory je přirozená a nezatěžuje pohybový aparát

Zdroj: BearFotos / Shutterstock
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 23.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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