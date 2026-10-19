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Zpěvák Marcel Zmožek končí s kariérou. Může za to vážná nemoc

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Rodina Marcela Zmožka oznámila fanouškům smutnou novinku. Zpěvák, který nazpíval například hit Láska je největší dar, končí s kariérou kvůli vážné psychické nemoci.
Zpěvák Marcel Zmožek. Foto: Nextfoto

Zpěvák Marcel Zmožek. Foto: Nextfoto

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 17:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR Zprávy

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