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KVÍZ: Jak dobře znáte slavné televizní soutěže a pořady? Zkuste kvíz, u kterého běžní diváci tápou

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Československá a česká televizní scéna je plná nezapomenutelných pořadů, které formovaly generace diváků. Od legendárních soutěží po zábavné show - znáte je všechny? Otestujte své znalosti a zjistěte, zda jste skutečný televizní fanda.
KVÍZ: Jak dobře znáte slavné televizní soutěže a pořady? Zkuste kvíz, u kterého běžní diváci tápou

KVÍZ: Jak dobře znáte slavné televizní soutěže a pořady? Zkuste kvíz, u kterého běžní diváci tápou

Zdroj: evgenyataman / Depositphotos
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.11.2026 06:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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