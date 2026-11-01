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Velkému Andymu se začíná nedařit. Po senátním debaklu a odchodu členů z ANO reptá i zlínské ANO. Nejdřív si však koplo do nespokojené menšiny, pak prohlášení pozměnilo

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Andrej Babiš má další důvod k zamyšlení.
Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci po jednání vlády 22. června 2026, ZDROJ: Úřad vlády ČR/se souhlasem

Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci po jednání vlády 22. června 2026, ZDROJ: Úřad vlády ČR/se souhlasem

Doba čtení 11 min

Článek byl publikován 01.11.2026 07:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

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