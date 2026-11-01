Velkému Andymu se začíná nedařit. Po senátním debaklu a odchodu členů z ANO reptá i zlínské ANO. Nejdřív si však koplo do nespokojené menšiny, pak prohlášení pozměnilo

Andrej Babiš má další důvod k zamyšlení. Po třinácti senátních porážkách a odchodech členů z ANO se ozvali také jeho zlínští spolustraníci. Kritizují způsob, jakým vládní koalice prosadila první čtení zákona o zrušení koncesionářských poplatků, a požadují slušnou diskusi bez urážek a dezinformací. Dokonce se ohradili proti označování komunálních politiků ANO za toxické. Jejich pokus o politickou emancipaci má však drobnou vadu. Z původního prohlášení zmizela „hlasitá nespokojená menšina“, před kterou zlínští straníci nejprve varovali. Veřejnost jim místo uznání připomněla stranickou poslušnost, Babišovo vedení i odpovědnost za vládní politiku. Premiérovi se podařilo dosáhnout pozoruhodného výsledku. Jeho vlastní lidé začínají volat po politické kultuře, kterou od jejich šéfa marně požadují kritici vlády.
Chudák Andrej Babiš. Sotva stačil vstřebat třináct senátních porážek, začali mu z hnutí odcházet lidé a nyní se přihlásili také zlínští spolustraníci s
požadavkem, který v prostředí ANO působí téměř revolučně. Chtějí otevřenou diskusi, respekt k odlišným názorům a konec osobních útoků. Dokonce veřejně označili postup při prosazování změny financování České televize a Českého rozhlasu za nepříliš šťastný. Pro předsedu hnutí, jehož politická komunikace stojí na neustálém vyhledávání protivníků, obviňování opozice a rozdávání nálepek kritikům, docela zajímavý příspěvek do vnitrostranické debaty. Babiš si může gratulovat. Jeho slavný restart ANO přinesl také výsledek, který nejspíš v propagačním materiálu neplánoval. Část lidí z hnutí odchází a další veřejně připomínají vedení zásady politické slušnosti.
Zlínská organizace ANO zveřejnila v sobotu prohlášení, pod kterým stojí deset představitelů hnutí. Patří mezi ně také primátor Jiří Korec, předseda místní organizace. Dokument se věnuje především způsobu, jakým Babišova koalice prosadila první čtení návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. „Za zlínskou místní organizaci hnutí ANO prohlašujeme, že samotnou plánovanou změnu koncesionářských poplatků považujeme za ne příliš šťastně provedený krok,“
uvedli zlínští představitelé. Nešlo o odmítnutí samotného zrušení poplatků ani o výzvu k odchodu z vládního tábora. Pouze o kritiku postupu, který si jejich pražští kolegové prosadili parlamentní většinou. Přesto má podobný výrok v hnutí vybudovaném kolem Andreje Babiše poněkud nezvyklou příchuť. Spolustraníci totiž nepochválili vládu za splnění slibu, nýbrž jí veřejně připomněli, že důležité zákony se dají projednávat také jinak než v půl páté ráno.
Zlínští politici pokračovali ještě důrazněji. „Bez ohledu na to, že šlo teprve o 1. čtení, měla podle nás takto zásadnímu rozhodnutí předcházet plnohodnotná, otevřená, věcná a konstruktivní diskuze bez urážek, lží a dezinformací,“ zdůraznili. Výčet požadovaných vlastností parlamentní debaty zní téměř jako seznam nedostatkového zboží na české politické scéně. Plnohodnotná diskuse, věcnost, konstruktivnost, žádné urážky ani lži. Zvláště poslední dvě položky si premiér může pečlivě podtrhnout. Politické protivníky a občanské iniciativy totiž s oblibou obviňuje právě z šíření nepravd. Zlínští spolustraníci mu nyní připomněli, že příjemná parlamentní atmosféra nevzniká pouhým opakováním vládního stanoviska.
Zlínské ANO objevilo politickou kulturu. Hlasitou menšinu raději vymazalo
Nejzajímavější část zlínského vystoupení však nespočívá pouze v kritice nočního hlasování. Pozornost zaslouží také textová úprava, kterou prohlášení získalo po zveřejnění. Původní verze totiž obsahovala pozoruhodnou výzvu. „Nenechme se vystrašit hlasitou nespokojenou menšinou, ale zároveň je podle nás třeba naslouchat jejím názorům, diskutovat a hledat řešení, aby v budoucnu neměla důvod protestovat,“ napsali zlínští představitelé. Pozoruhodná konstrukce. Nejprve označit nesouhlasící za hlasitou nespokojenou menšinu, před kterou se není třeba nechat vystrašit, a vzápětí je velkoryse ujistit, že jejich názor zaslouží pozornost. Zlínská verze demokratické vstřícnosti tedy začala mírným napomenutím protestujících a pokračovala nabídkou slušné debaty. Pro hnutí ANO poměrně důvěrně známá kombinace.
Původní prohlášení zlínského ANO, ZDROJ: Denisa Zahradnická/se svolením
Jenže z upraveného prohlášení zmínka o hlasité nespokojené menšině zmizela. Nová formulace vyzývá k hledání řešení, která zabrání společenskému napětí a obavám. „Zkusme závažná společenská témata, do nichž patří i nyní diskutované zrušení koncesionářských poplatků, diskutovat a hledat co možná nejlepší řešení tak, aby nevznikaly ve společnosti vyostřené situace a obavy,“ uvedli představitelé ANO. Politická kultura tedy ve Zlíně zaznamenala první konkrétní úspěch. Nespokojená menšina přestala překážet přímo v textu prohlášení. Stačilo ji vymazat. Na rozdíl od složitých parlamentních jednání nevyžadoval tento zásah noční hlasování ani koaliční disciplínu. O důvodech úpravy zlínští politici nic nevysvětlili. Zůstaly dvě verze a názorná ukázka toho, jak rychle lze politický slovník učesat, když se jeho původní podoba přestane hodit.
Zvlášť půvabná je představa, že demokracie podle původní formulace stojí na respektování odlišných názorů, ale jejich nositelé se zároveň vejdou do přihrádky označené hlasitá nespokojená menšina. Zlínští zastupitelé zjevně cítili potřebu distancovat se od vyhroceného stylu celostátní politiky. Přesto jim při první verzi ujela formulace, která by se neztratila ani v běžné obhajobě Babišovy vlády. Protestující nejsou partnerem v debatě, nýbrž hlasitou skupinou, před níž se nesmíme nechat vystrašit. Nová verze podobné označení odstranila. Otázka, zda se změnil také pohled zlínských politiků na samotné protestující, ovšem zůstala bez odpovědi.
Nejsme toxičtí, brání se zlínské ANO. Lidé připomněli Babišův prsten
Vedle kritiky parlamentního postupu a výzvy k politické slušnosti zlínští představitelé otevřeli ještě jedno citlivé téma. Odmítli označování členů ANO za toxické. „Lidé z ANO, obzvláště na komunální úrovni, opravdu nejsou ‚toxičtí‘. Všem nám jde o blaho Zlína. Chceme, aby za nás mluvila naše práce,“ uvedli. Původní verze navíc připomínala spolupráci komunálních politiků ANO s představiteli jiných stran v několika českých městech. Zlínští zastupitelé se tedy pokusili oddělit místní práci od pověsti celostátního vedení. Chtějí být posuzováni podle výsledků na radnici, nikoli podle každého výroku Andreje Babiše nebo jeho koaličních partnerů. Z lidského hlediska pochopitelná ambice. Z hlediska stranické odpovědnosti poněkud složitější disciplína.
Právě na tuto okolnost se zaměřily
komentáře. „Toxičtí jste, už jen proto, že jste kvůli funkcím políbili prsten,“ vzkázal jeden z diskutujících. Další se zajímal o samotné členství v hnutí. „Proč kandidujete a teď i setrváváte pod touto značkou?,“ zaznělo pod příspěvkem. Zlínští zastupitelé se pokoušeli vysvětlit, že komunální politika má vlastní problémy, vlastní odpovědnost a vlastní výsledky. Diskutující jim však připomněli logo na kandidátce. Přihlásit se ke značce ANO ve volbách a později odmítat spojování s její celostátní politikou totiž představuje poměrně obtížně obhajitelnou kombinaci. Volební značka není odnímatelný odznáček, který se připíná pouze při úspěšných kampaních.
Další komentující ocenil samotný pokus o nesouhlas, ale připomněl, že hnutí mohou jeho členové také opustit. „Palec nahoru za snahu, ale když nechci být součástí toxické sekty (hnutí), tak z něj přece vystoupím. Nebo mějte koule a navrhněte odvolání Babiše,“ napsal. Zlínské ANO dostalo nabídku podstatně radikálnějšího řešení než pouhou redakční úpravu prohlášení. Kritizovat noční hlasování je jedna věc, navrhovat konec Babiše ve vedení hnutí záležitost úplně jiná. Právě zde se začíná ukazovat skutečná míra zlínské odvahy. Deset zastupitelů napsalo, že chtějí slušnější diskusi. O změně vedení ANO, odchodu z hnutí ani odmítnutí vládního návrhu však nepadlo ani slovo.
Babišovi odcházejí lidé. Někteří již nechtějí doma obhajovat jeho vládu
Zlínské prohlášení přichází v době, kdy Babišovo hnutí řeší mnohem konkrétnější projevy nespokojenosti. Poslanec David Pražák
opustil ANO a dál působí ve Sněmovně jako nezařazený. Konec členství oznámil také semilský zastupitel Jiří Telčer. Pražák vysvětlil, že jeho rozhodnutí mělo více příčin, mezi nimiž figuroval také způsob projednávání změny financování veřejnoprávních médií. „Některé věci jsem už v regionu nedokázal obhajovat, aniž jsem o nich sám byl vnitřně přesvědčený,“ uvedl. Pro Andreje Babiše značně nepříjemná věta. Člen jeho hnutí totiž nepřestal pouze souhlasit s některými rozhodnutími. Přestal být ochoten je veřejně obhajovat.
Podobné potíže zasáhly také další místní organizace. V Turnově
odešel Jaroslav Knížek, který vedl tamní kandidátku ANO, a členství ukončil také druhý zastupitel zvolený za hnutí. „Chci dělat komunál jako nezávislý zastupitel a nechci být zatížen celostátní politikou,“ vysvětlil Knížek. Ve stejném regionu se s ANO rozloučili rovněž politici z Mimoně a České Lípy. Nela Ritnošíková Theerová chce pokračovat na radnici jako nezávislá, podobné rozhodnutí učinil místostarosta Martin Brož. Ten navíc otevřeně připomněl nespokojenost s vládním partnerstvím s SPD. „Nikdy předtím jsem si nedokázal představit, že bychom byli v koalici s SPD, a najednou v ní jsme,“ uvedl. Pro stranického šéfa, který veřejně prosazuje obraz jednotného a úspěšného hnutí, dost nevítaná regionální ozvěna.
Zatímco Babiš na celostátní úrovni obhajuje spolupráci s koaličními partnery, místní politici musejí vysvětlovat rozhodnutí vlády lidem, s nimiž se denně potkávají. Na radnicích se neřeší pouze stranická loajalita. Do komunálních vztahů vstupují také osobní vazby, dlouhodobá spolupráce a důvěra voličů. Některým představitelům ANO začala celostátní politika překážet natolik, že raději opustili stranickou značku. Zlínští zastupitelé zvolili mírnější variantu. Zůstávají v hnutí, ale žádají slušnější komunikaci a odmítají kolektivní nálepku toxicity. Babiš tedy dostává ze dvou stran odlišné zprávy se společným obsahem. Jedni už nechtějí jeho politiku obhajovat vůbec, druzí chtějí alespoň možnost vyslovit výhrady, aniž by se museli rozloučit se stranickou legitimací.
Místopředseda ANO Karel Havlíček však
připomněl, že celkový počet členů hnutí meziročně vzrostl. Zatímco na začátku roku evidovalo ANO 2890 členů, nyní jich má podle něj 3085. Nedávné odchody označil za jednotlivé případy, nikoli za masový odliv. Babiš tedy nemusí vyhlašovat evakuaci stranické centrály. Vedení má prozatím dost lidí i čísel, kterými může argumentovat. Jenže růst členské základny nevysvětluje, proč někteří dosavadní regionální představitelé veřejně odmítají obhajovat vládní politiku. Havlíčkova statistika může uklidnit stranickou pokladnu a evidenci členů. Zlínské prohlášení ani důvody odchodu Davida Pražáka však nevymaže.
Deset podpisů pod kritikou. Babiš dostal lekci slušnosti od vlastních lidí
Zlínští zastupitelé se v prohlášení dovolávají samotných principů demokracie. „Základem demokracie však není násilí, rozdělování společnosti ani nálepkování občanů,“ uvedli v původní verzi. Připojili připomínku respektu k odlišným názorům a potřeby naslouchat také menšině. Pro člověka sledujícího vystoupení některých představitelů vládní koalice poněkud překvapivý hlas z vlastního tábora. Poslanec Denis Doksanský například nedávno označil demonstranty za údajné neplatiče koncesionářských poplatků a přidal další infantilní koláže. Babiš opakovaně obviňuje kritiky vládního návrhu ze lží a manipulací. Zlínští spolustraníci nyní volají po konci nálepkování. Jako by někdo v hnutí náhle objevil, že politická diskuse může existovat i bez výkřiků o prolhané opozici.
Zlínské ANO však zůstává opatrné. Kritizuje formu projednávání, nikoli samotný záměr zrušit poplatky. Žádá respekt, ale neopouští Babišovo hnutí. Odmítá nálepku toxicity, ale nepředkládá žádný konkrétní požadavek na změnu politického stylu předsedy ANO. Jeho představitelé se pokusili vymezit vlastní komunální práci proti negativnímu vnímání celostátní politiky, avšak jejich prohlášení nenabízí vysvětlení, jak chtějí podobného oddělení dosáhnout. Výsledek připomíná zvláštní druh stranické emancipace. Členové ANO veřejně oznámí, že se jim nelíbí způsob vládnutí, ujistí veřejnost, že jsou slušní, a zároveň zůstanou pod vedením politika, jehož kabinet kritizují.
Někteří komentující jim proto nepřiznali ani částečnou zásluhu. „Nějak jsem tam nenašel omluvu. Pouze náznak, že za to může vedení, ale my, kteří je podporujeme a vnitrostranicky držíme u moci, za to nemůžeme. My jsme ti hodní,“ vytkl zlínským zastupitelům jeden z diskutujících. Další připomněl politickou odpovědnost členů za rozhodnutí strany, za kterou kandidují. „Hezky napsáno, ale jste součástí ANO, takže nesete plnou politickou a morální odpovědnost za to, co se děje, ať se vám to líbí, nebo ne,“ stálo v komentáři. Zlínské prohlášení tedy nepřesvědčilo všechny, že místní členství v ANO představuje politickou kategorii nezávislou na Babišově vedení. Někteří lidé ocenili samotnou odvahu kritizovat, jiní požadovali skutečný čin místo dalšího veřejného ujišťování o slušnosti.
Chudák Andrej. Senát nepomohl, členové odcházejí a Zlín žádá politickou kulturu
Babišovy podzimní politické radosti získávají poněkud zvláštní pořadí. Nejprve třináct senátních porážek, potom zprávy o členech, kteří již odmítají obhajovat celostátní politiku ANO, a nakonec zlínské prohlášení připomínající, že parlamentní většina nemusí být automaticky omluvenkou pro noční hlasování bez plnohodnotné diskuse. Předseda ANO může dál poukazovat na výsledky voleb, sílu vládní koalice a počet členů hnutí. Jenže zároveň dostává signály od politiků, kteří mu pomáhali budovat stranickou značku v regionech. David Pražák odešel, další komunální představitelé jej následovali a zlínských deset zastupitelů upozornilo, že způsob prosazování vládního návrhu není šťastný.
Ještě větší potíže než samotná výtka však zlínským politikům přineslo jejich přání nebýt spojováni s negativní pověstí hnutí. „Lidé z ANO, obzvláště na komunální úrovni, opravdu nejsou ‚toxičtí‘,“ ujistili veřejnost. Místo uznání se dočkali dalších výhrad. Jedni jim připomněli stranickou poslušnost, druzí samotnou možnost z hnutí odejít. Někteří ocenili snahu o slušnější komunikaci, ale ani jejich pochvala nezůstala bez ironického dodatku. „Doba se vážně asi mění. Členové ANO mohou veřejně oznamovat svůj názor. Navíc ne hloupý názor,“ poznamenal jeden z diskutujících. Jiný reagoval ještě výstižněji. „Andrej vás za tohle nepochválí,“ konstatoval.
Zlínští zastupitelé by samozřejmě neměli být trestáni za ochotu vyjádřit odlišný názor. Pro jejich hnutí by otevřená debata mohla představovat vítanou změnu. Jenže věrohodnost podobného vystoupení závisí také na ochotě nést odpovědnost za stranickou politiku, nikoli pouze na schopnosti napsat několik vět o demokracii a dobrých mravech. Právě v této části jejich prohlášení zůstává rozpor. Politici chtějí, aby za ně mluvila komunální práce, ale současně kandidují pod značkou, jejíž celostátní podobu spoluutváří Andrej Babiš. Z původního textu odstranili hlasitou nespokojenou menšinu. Vlastní členství v ANO však mezi problematické formulace nezařadili.
Nejpodstatnější rozdíl mezi zlínskými představiteli a jejich bývalými kolegy z Libereckého kraje spočívá ve způsobu řešení. David Pražák, Jiří Telčer a další politiku ANO kritizovali a členství ukončili. Zlínští zastupitelé kritizovali a zůstali. Jejich prohlášení může představovat začátek otevřenější vnitrostranické diskuse, ale zatím nepřineslo nic víc než veřejný nesouhlas s postupem vládní koalice a upravený text. A Andrej Babiš získal další důvod sledovat, co se děje mimo pražskou centrálu. Stranická loajalita totiž nemusí být v regionech stejně samozřejmá jako při sněmovních hlasováních.
Zlínské ANO uzavřelo prohlášení přáním slušné politiky bez osobních útoků. Část diskutujících mu vzkázala, že slušnost nelze oddělit od odpovědnosti za vedení hnutí. Jiní pochybovali, jak dlouho podobná kritika vydrží. Jeden komentář vystihl atmosféru kolem nečekaného zlínského vystoupení krátkým vzkazem: „No nevím, nevím, co vám na to řekne váš Guru.“ Další poznámka přidala ještě konkrétnější představu o možném přijetí kritiky. „Být Andym, udělám u vás pořádek,“ podotkl diskutující ironicky. Andrej Babiš zatím žádný takový zásah neoznámil. Zlínští představitelé však stačili předvést, jak vypadá opatrná stranická odvaha. Nejprve napsali, že se nesmíme nechat vystrašit hlasitou nespokojenou menšinou. Potom ji z prohlášení vymazali. Deset podpisů zůstalo.
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