13. listopadu má dle vědců přijít zlomový okamžik pro celé lidstvo

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Když se na stránkách seriózního vědeckého periodika objeví konkrétní datum zlomu pro celé lidstvo, nikdo nad ním jen tak nemávne rukou. Právě to se v listopadu 1960 stalo v časopisu Science. Studie varovala, že v pátek 13. listopadu 2026 dojde k bodu, za nímž už nebude nic jako dřív.
Žádní věštci ani vykladači proroctví za tím nestáli. Text podepsal respektovaný rakousko-americký vědec Heinz von Foerster, jeden ze zakladatelů kybernetiky, spolu s kolegy Patricií Morou a Lawrencem Amiotem. Kybernetický pohled na zpětné vazby v systémech je přivedl k otázce, kam až může dospět lidská populace, pokud se nic nezmění.
Trojice sebrala 24 historických odhadů počtu obyvatel Země za poslední dvě tisíciletí a hledala v nich skrytý řád. Obecně se tehdy věřilo, že lidstvo roste exponenciálně. Foerster s kolegy ale zjistili něco znepokojivějšího: tempo růstu nebylo stálé, samo se zrychlovalo. Mezery mezi jednotlivými skoky populace se postupně zkracovaly.
Vysvětlení hledali v tom, v čem se člověk liší od ostatních druhů. Zvířecí populace brzdí nedostatek potravy nebo místa. Lidé ale umějí spolupracovat, vyměňovat si nápady a překážky obcházet technikou. Čím víc nás bylo, tím rychleji se zlepšovalo zemědělství, medicína i stavění měst, a to zase umožnilo další růst. Populace si tak sama připravovala půdu pro ještě rychlejší expanzi.
Rovnice, která mířila do nekonečna
Když autoři křivku prodloužili do budoucna, narazili na matematickou absurditu. Stoupala tak prudce, že přesně 13. listopadu 2026 mířila k nekonečnu. Své zjištění opatřili ironickým komentářem: „Naši pravnuci nezemřou hlady. Budou umačkáni k smrti.“ zní jejich slavná věta.
Ohlas byl obrovský. O práci psaly přední světové deníky a rovnice se brzy usadila v učebnicích demografie, ekologie i genetiky. Model se pak dostal i tam, kde to jeho tvůrci asi nečekali. V roce 1963 ho před kanadským parlamentním výborem použil zástupce chemického průmyslu jako argument pro masivní nasazení pesticidů, které mělo odvrátit hladomor. O osm let později se stejná studie objevila před americkým soudem v případu spojeném s interrupcemi, který předcházel verdiktu Roe v. Wade.
Část odborníků ale závěry odmítala jako směšné. Autoři však na obhajobu měli silný argument: model dlouhá léta fungoval. V sedmdesátých a osmdesátých letech popisoval skutečný počet lidí na Zemi přesněji než většina oficiálních prognóz. Historik Alan MacEachern z Western University to potvrzuje: matematika v textu seděla překvapivě dlouho.
Rok 1993 a konec katastrofického scénáře
Zlom přišel kolem roku 1993. Skutečná křivka se tehdy začala od předpovědi odchylovat. Lidstvo sice dál přibývalo, ale tempo růstu zvolnilo. Hlavní příčina byla prostá: lidé začali mít výrazně méně dětí.
A právě tohle autoři původně navrhovali jako cestu k záchraně. Pokles porodnosti označili za klíčové východisko, jak se katastrofě vyhnout. Svět se tím směrem skutečně vydal: dnešní celosvětová porodnost je nižší než polovina hodnoty z roku 1960. Model tedy nezklamal proto, že by lidé vymírali, ale proto, že se změnilo jejich chování i způsob života.
Pátek 13. listopadu 2026 proto žádné zastavení planety nepřinese. Nikdo se neumačká a z pohledu demografů půjde o zcela obyčejný den.
Kouzelník mezi vědci
Příběh má i osobitý podtext. Heinz von Foerster se vedle vědy věnoval také jevištnímu kouzelnictví. MacEachern připomíná, že je to na studii znát: pod provokativním titulkem a vizí zkázy se skrývala poctivá data i seriózní matematika.
Zabalit vážný problém přelidnění do šokujícího data byl vlastně mistrovský trik, který přiměl svět zamyslet se nad vlastní budoucností dřív, než by bylo pozdě. Je tedy otázka, zda by dnes podobně efektní varování zabralo, nebo by zapadlo v záplavě jiných předpovědí.
Zdroje článku: natureworldnews.com, popularmechanics.com, thenews.com.pk, science.org, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová