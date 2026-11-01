Polsko čekají tři nákupní neděle za sebou. Obchody otevřou 6., 13. a 20. prosince

Zákon o obchodování o nedělích a státních svátcích, platný od roku 2018, stanoví letos osm obchodních nedělí, o jednu více než loni. Obchody byly otevřeny poslední neděli v lednu, dubnu, červnu a srpnu, stejně jako v neděli před Velikonocemi. Všechny tyto termíny jsou nyní za námi a zbývající termíny jsou naplánovány na samý konec roku.
Běžně v neděli můžete zajít maximálně do pekárny, lékárny nebo květinářství, navštívit lze samozřejmě také čerpací stanice. Ostatní obchody však mají obvykle zavřeno. Výjimkou jsou malé obchůdky, kde prodává majitel osobně. Obchody se neodvažují kvůli tomuto zákazu otevřít. Hrozila by jim totiž pokuta od 1000 do 100 000 zlotých.
Výjimku ze zákona mají například také cukrárny nebo zmrzlinárny. Je to z toho důvodu, že nejde o obchody jako takové, ale spíše cateringové služby, kde si lze posedět stejně jako například v restauraci. Nedělní nákupy s rodinou tak nepřipadají většinu roku v úvahu. To mě trochu mrzí, protože nakupovat s dětmi v týdnu není vždy úplně jednoduché. Jasně, lze využít soboty, jenže ne vždy to vyjde vzhledem k mimoškolním aktivitám a závodům.
Kdy budete moci nakupovat v neděli?
Na nákupy v neděli si ještě nějaký ten týden musíte počkat. V listopadu žádná nákupní neděle není. Další příležitost k nedělnímu nakupování bude až 6. prosince. Poté se otevře také 13. a 20. prosince. Jde tedy o tři po sobě jdoucí neděle před Vánocemi. Osobně je pravděpodobně nevyužiji. Jde o dobu, kdy už raději do obchodů nechodím v exponovanou dobu. Nemám ráda přecpané obchody, fronty a davy lidí. V tuto dobu si raději užívám poklidný advent.
Prosincová koncentrace termínů je výsledkem předpisů. Zákon umožňuje obchodování tři neděle před Vánocemi . Třetí datum bylo přidáno poté, co se Štědrý den stal státním svátkem v roce 2025.
Lidé chtějí nakupovat v neděli
Je správné, aby byly obchody ze zákona v neděli zavřeny až na několik výjimek v roce? Diskuze o obchodních omezeních stále pokračuje. Studie společností UCE Research a Shopfully Poland, kterou cituje „Rzeczpospolita“, ukazuje, že 60,5 % respondentů by uvítalo zvýšení počtu nákupních nedělí. Úplné zrušení omezení podporuje 27,5 % respondentů. 14,3 % respondentů by naopak chtělo nedělní obchodování zcela zrušit.
Někteří politici by rádi omezení také zmírnili. „Do určité míry podporuji návrat nedělních nákupů,“ řekl v září 2025 v rádiu Zet ministr financí a hospodářství Andrzej Domański. Připustil také, že v této věci v koalici neexistuje shoda. Prozatím se předpisy nezměnily.
Jak to funguje u sousedů
V sousedních Čechách neexistuje žádné omezení nedělního prodeje a lidé tak v neděli mohou nerušeně nakupovat kdykoliv v roce. Zákonné omezení v České republice platí pouze pro vybrané státní svátky. Omezení se však týká jen prodejen s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních, menší prodejny mohou mít otevřeno kdykoliv.
Prodej je omezen na Nový rok, Velikonoční pondělí, Den vítězství, Den české státnosti, Den vzniku samostatného československého státu a 25. a 26. prosince. Přímo na Štědrý den se smí prodávat do 12 hodin.
Zdroje článku: www.polsatnews.pl, wiadomosci.wp.pl, www.portalspozywczy.pl, www.storicko.cz