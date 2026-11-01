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Ochrana nezávislosti, nikoli nekritická podpora. Proč se církve zastaly veřejnoprávních médií?

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Podpora veřejnoprávních médií ze strany církví není výrazem stranické příslušnosti ani obhajobou každého odvysílaného pořadu. Jde o ochranu nezávislých institucí, které slouží celé společnosti. O jejich financování lze legitimně diskutovat.…
Ochrana nezávislosti, nikoli nekritická podpora. Proč se církve zastaly veřejnoprávních médií?

Ochrana nezávislosti, nikoli nekritická podpora. Proč se církve zastaly veřejnoprávních médií?

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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