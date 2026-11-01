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Místo shledání přišla zpráva, kterou žádný rodič nechce slyšet: Matka měla v ruce rozhodnutí, které mělo dceru vrátit domů

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Dennívýzva
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Soud rozhodl, že se čtyřletá holčička vrátí k mamince do Austrálie. Matka pak celé měsíce z druhého konce světa obvolávala úřady a prosila, aby na dceru někdo dohlédl. Zprávu, která nakonec přišla z jihokorejského ostrova, by nikdy nechtěl slyšet žádný rodič.
Místo shledání přišla zpráva, kterou žádný rodič nechce slyšet: Matka měla v ruce rozhodnutí, které mělo dceru vrátit domů

Místo shledání přišla zpráva, kterou žádný rodič nechce slyšet: Matka měla v ruce rozhodnutí, které mělo dceru vrátit domů

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 01.11.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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