Místo shledání přišla zpráva, kterou žádný rodič nechce slyšet: Matka měla v ruce rozhodnutí, které mělo dceru vrátit domů

Každý den psala a volala na policii, na velvyslanectví i na úřady. Matka čtyřleté holčičky žila tisíce kilometrů daleko v Austrálii, zatímco její dcera vyrůstala na jihokorejském
ostrově Čedžu, kam ji odvezl otec. V ruce přitom měla rozhodnutí soudu, podle kterého se dívka měla vrátit domů. Chyběl jen někdo, kdo by ho dokázal prosadit.
Rodiče holčičky žili v Austrálii a procházeli
rozvodem, když otec koncem října 2025 vzal dceru a odcestoval s ní do Jižní Koreje. Muž kolem čtyřicítky je korejský občan s trvalým pobytem v Austrálii, matka je Australanka korejského původu a holčička se narodila v roce 2022 v Austrálii, jak uvádí deník Korea JoongAng Daily. Otec s dcerou nejprve žil v Soulu, později se přestěhovali na jih ostrova do města Sogwipcho.
Spor rodičů se brzy přenesl i na policii. V listopadu se navzájem obvinili z týrání dítěte a matka otce navíc obvinila z
únosu. Prokuratura nakonec obžalobu nepodala, protože pro obvinění neshledala dostatek důvodů. Soud dal matce za pravdu, k dceři se ale nedostala
Zlom měl přijít 30. března. Rodinný soud v Soulu tehdy podle Haagské úmluvy o mezinárodních únosech dětí rozhodl, že se holčička musí vrátit do Austrálie. Úmluva umožňuje vrátit domů dítě mladší šestnácti let, které jeden z rodičů neoprávněně odvezl nebo zadržuje v cizině. Odvolací soud verdikt na konci září potvrdil, připomíná server
VnExpress International.
Matka v dubnu přiletěla do Koreje, nahlásila dceru jako pohřešovanou a požádala policii, aby rozhodnutí soudu pomohla vykonat. Policisté s holčičkou mluvili přes videohovor a ujistili matku, že je dívka v pořádku. Den nato ji otec sám přivedl na policejní služebnu v Hamdoku, kde se o tom strážníci přesvědčili osobně. Matce to ale nestačilo. Žádala, aby policie dceru od otce oddělila, protože podle ní trpěl depresemi spojenými s posttraumatickou stresovou poruchou. Jejímu přání nikdo nevyhověl.
Osm kontrol a pokaždé stejný závěr
Sousedé si rodiny všímali. Už v březnu jeden z nich nahlásil podezření, že otec dítě týrá, a policie se spolu s městským úřadem na místo dvakrát vypravila. O těchto návštěvách se ale matka podle svých slov dozvěděla až mnohem později, píše deník
The Korea Herald.
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Od listopadu 2025 do konce července 2026 policisté otce s dcerou podle vlastních údajů osobně zkontrolovali osmkrát, někdy sami, jindy se sociálními pracovníky. Týrání ani jiná rizika nenašli. Když si matka koncem června stěžovala na krajském policejním ředitelství i přes vládní systém pro stížnosti občanů, případ se vrátil na místní služebnu. Policisté pak za otcem a dcerou zašli znovu, mluvili s nimi ale jen venku před domem. Do bytu nenahlédli a holčičku od otce neoddělili, uvádí
The Korea Herald v dalším článku. Matka podle stejného deníku opakovaně upozorňovala jihokorejskou policii na otcovy psychické potíže i na to, že se v minulosti pokusil o sebevraždu. Na otázku, jak úřady dceru ochrání, prý odpověď nikdy nedostala.
Začátkem října se všechno dalo do pohybu. Otec 2. října oznámil školce v Sogwipchu, že holčička přestane chodit, protože se rodina stěhuje do Spojených států. Ještě nedávno přitom dívka běhala na sportovním dni ve školce a nikomu nepřišlo nic zvláštního, řekl jeden ze zúčastněných deníku
Korea JoongAng Daily. Policie na ostrove vyšetřovaní nezahájila
Matka se o odhlášení dozvěděla a okamžitě jednala. Obrátila se na jihokorejské velvyslanectví a znovu na policii na Čedžu s prosbou, aby dceru našla. Australský soud den nato na její žádost zrušil holčičce pas, takže s ní otec nemohl legálně odletět. Policie na ostrově ale vyšetřování nezahájila. Vysvětlila to tím, že od rodinného soudu nedostala jeho rozhodnutí a že matčin telefonát nebyl oficiálním hlášením na tísňovou linku 112.
Zelené sopečné pahorky, kterým místní říkají oreumy, patří k místům, kam na Čedžu rádi míří i turisté. Na parkovišti pod jedním z nich v oblasti Pchjoson stálo v pondělí 12. října půjčené auto. Krátce po šesté hodině večer v něm hasiči našli otce a jeho čtyřletou dceru. Oba už byli mrtví. Podle hasičského sboru na Čedžu vše nasvědčuje tomu, že otec připravil o život sebe i dceru. Dopis na rozloučenou se nenašel a přesné okolnosti policie dál vyšetřuje. Deník
The Kyunghyang Shinmun, který o tragédii psal mezi prvními, upozornil, že matka marně žádala, aby úřady ověřily, kde dcera je a zda je v bezpečí. Otázka, na kterou dnes nemá nikdo odpověď
„Z ciziny jsem každý den kontaktovala úřady a prosila policii, a přesto se to stalo,“ řekla matka podle serveru VnExpress International. Policie na Čedžu ve středu 14. října zopakovala, že při opakovaných kontrolách žádné známky nebezpečí neviděla a že rozhodnutí o péči o dítě nemá pravomoc vykonávat.
„Nebyly patrné žádné konkrétní známky nebezpečí a vyjadřujeme soustrast, že k tragédii došlo ve chvíli, kdy jsme situaci dál sledovali,“ uvedl policejní mluvčí pro Korea JoongAng Daily.
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Pro matku je to slabá útěcha. Měla v ruce verdikt soudu, jeho potvrzení po odvolání i zrušený pas, a přesto se nenašel nikdo, kdo by dceru dokázal přivést domů. Připomeňme, že Haagskou úmluvou je vázáno i Česko a spory, kdy jeden z rodičů odveze dítě do ciziny, u nás řeší Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně. Případ z Čedžu ukazuje, jak křehká může být ochrana dítěte, když se úřady dvou zemí míjejí a čas neúprosně běží.
Jihokorejská média se teď ptají, zda policie neměla zasáhnout dřív. Ať už vyšetřování ukáže cokoli, matce zůstala jen otázka, kterou položila novinářům:
„Co víc jsem mohla udělat?“ Pokud se ocitnete v situaci, kdy nevíte kudy kam, nebo vás napadají myšlenky na sebevraždu, nezůstávejte na to sami. Nonstop je vám k dispozici Linka první psychické pomoci na čísle 116 123. Zdroje: The Korea Herald, Korea JoongAng Daily, The Kyunghyang Shinmun, VnExpress International