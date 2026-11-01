Váš telefon vám může zachránit život. Ale jen pokud si zapnete skryté bezpečnostní funkce

V lednu 2025 se řidič v odlehlé části kalifornského okresu Glenn dostal do potíží. Neměl mobilní signál a nemohl běžně zavolat o pomoc. Jeho iPhone se přesto dokázal spojit se satelitem a odeslat tísňovou zprávu s GPS souřadnicemi. Šerifův úřad díky tomu mohl vyslat pomoc. Záchranná služba v okrese Teton ve Wyomingu zase popsala pět podobných zásahů během zimy 2024–2025, při nichž sehrála roli satelitní funkce SOS na iPhonu. Telefon tak skutečně může pomoci zachránit život. Mezi tím, co dnešní smartphony technicky zvládnou, a tím, co je připravené fungovat hned po vybalení z krabice, je ale překvapivě velký rozdíl. Automatické přivolání pomoci po autonehodě, satelitní spojení mimo dosah mobilní sítě nebo zobrazení zdravotních údajů záchranářům na zamčené obrazovce – to všechno už existuje. Jenže jednotlivé funkce jsou rozdělené do několika nabídek, některé vyžadují ruční zadání osobních údajů a jiné nejsou dostupné ve všech zemích. V Česku navíc záleží na konkrétním telefonu i na tom, jakou funkci chcete využít.
Co přesně váš telefon umí a co z toho je „skryté“
Slovo „skryté“ neznamená, že výrobci tyto funkce tají. Problém je spíš v tom, že jsou rozptýlené na různých místech. Na iPhonu najdete nastavení nouzového volání v nabídce Nastavení, zdravotní kartu v aplikaci Zdraví a funkci Check In ve Zprávách. U telefonů Pixel jsou důležitá nastavení soustředěna do sekce Bezpečnost a nouzové situace (Safety & emergency) a aplikace Personal Safety. Samsung nabízí vlastní nabídku Bezpečnost a nouzové situace (Safety and emergency), její možnosti se ale liší od funkcí dostupných na telefonech Apple a Google.
Největší problém nastává, když je funkce připravená jen částečně. Například iPhone 14 a novější mají detekci autonehody (Crash Detection) standardně zapnutou. Pokud telefon rozpozná vážnou nehodu, spustí odpočet a následně se pokusí přivolat pomoc, pokud uživatel nereaguje. Zdravotní karta (Medical ID) ale automaticky vyplněná není. Záchranář ji může otevřít i na zamčeném telefonu, pokud tuto možnost povolíte, jenže bez předem zadaných údajů se nedozví nic o vašich alergiích, lécích ani dalších důležitých zdravotních informacích.
U Pixelů může být situace opačná. Funkce Car Crash Detection je dostupná jen na podporovaných modelech a v podporovaných zemích a může vyžadovat ruční nastavení. Samotná přítomnost této funkce v telefonu proto ještě nezaručuje, že ji lze využívat právě v Česku.
Satelitní SOS: kde Pixel předbíhá iPhone
Pro české uživatele je důležitý především rozdíl v dostupnosti satelitního nouzového spojení. Google ve své dokumentaci uvádí, že funkce Satellite SOS je dostupná ve vybraných zemích a na podporovaných telefonech Pixel. Dostupnost závisí na konkrétním modelu, regionu a dalších podmínkách. Pokud se ocitnete mimo dosah mobilní sítě, kompatibilní telefon vás může navést k nalezení satelitu a umožnit odeslat tísňovou zprávu včetně údajů o poloze.
Apple nabízí funkci Emergency SOS via satellite na iPhonech 14 a novějších, její dostupnost je však geograficky omezená. Aktuální seznam podporovaných zemí najdete v oficiální dokumentaci Applu. Před cestou do odlehlých oblastí proto ověřte, zda je služba dostupná nejen na vašem zařízení, ale také v místě, kde ji chcete využít. Samotná přítomnost satelitních funkcí v telefonu neznamená, že budou fungovat všude.
U satelitního SOS od Googlu je vhodné zkontrolovat také související požadavky, včetně nastavení aplikace pro zprávy a softwaru telefonu. Nespoléhejte ale na obecné tvrzení, že změna výchozí SMS aplikace automaticky znemožní satelitní spojení – konkrétní podmínky se mohou lišit podle zařízení a verze systému.
Důležité jsou také podmínky používání. Satelitní nouzové služby mohou být po omezenou dobu poskytovány bez dalšího poplatku, pravidla se však liší podle výrobce, modelu, země a data aktivace. Před cestou si proto ověřte aktuální podmínky přímo u výrobce.
Co si zapnout hned, checklist podle značky
iPhone 14 a novější:
- Nastavení → Tíseň SOS (Emergency SOS): seznamte se s možnostmi nouzového volání a ověřte, jak se aktivují tlačítky na vašem modelu.
- Zdraví → profil → Zdravotní ID (Medical ID): vyplňte důležité zdravotní údaje, například alergie, užívané léky a nouzové kontakty. Zapněte možnost zobrazení na zamčené obrazovce.
- Nastavení → Tíseň SOS: ověřte, zda je detekce autonehody (Crash Detection) dostupná a zapnutá.
- Zprávy → Check In: pokud je funkce na vašem zařízení a v regionu dostupná, můžete ji využít ke sdílení informací o průběhu cesty s vybraným kontaktem.
Google Pixel 9 a novější:
- Nastavení → Bezpečnost a nouzové situace (Safety & emergency) → Emergency SOS: zkontrolujte dostupné možnosti nouzového volání.
- Nastavení → Bezpečnost a nouzové situace → Satellite SOS: ověřte dostupnost satelitního spojení pro svůj model a region. Pokud je k dispozici ukázkový režim, seznamte se s jeho fungováním předem.
- Personal Safety → Car Crash Detection: zkontrolujte, zda je funkce dostupná ve vaší zemi, zda ji váš model podporuje a zda je správně nastavená.
- Personal Safety → Your info: vyplňte zdravotní údaje a nouzové kontakty, pokud tato možnost váš telefon nabízí.
- Ověřte, že máte nastavené aplikace a oprávnění požadované pro funkce, které chcete využívat.
Samsung Galaxy S25 / S26:
- Nastavení → Bezpečnost a nouzové situace (Safety and emergency) → SOS v nouzi (Emergency SOS): zkontrolujte možnosti nouzového volání a případně nastavte jeho aktivaci bočním tlačítkem.
- Sdílení v nouzi (Emergency sharing): pokud je dostupné, přidejte kontakty, kterým chcete v krizové situaci sdílet svou polohu.
- Zdravotní informace (Medical info): vyplňte důležité údaje, které mohou pomoci záchranářům.
- Služba určování polohy pro tísňové situace (Emergency Location Service): ověřte, zda je dostupná a aktivní.
- Dostupnost automatické detekce autonehody a dalších pokročilých bezpečnostních funkcí se liší podle modelu, regionu a softwaru. Předpokládejte pouze ty funkce, které skutečně najdete ve svém telefonu.
Na co se připravit nemůžete a co za vás řeší stát
Žádná z těchto funkcí není neomylná. Apple i Google upozorňují, že detekce autonehody nemusí rozpoznat každou nehodu a za určitých okolností může dojít i k falešnému poplachu. Pokud telefon nehodu vyhodnotí jako vážnou, obvykle spustí odpočet, během kterého můžete tísňové volání zrušit, pokud pomoc nepotřebujete. Přesný postup a délka odpočtu se liší podle zařízení a funkce.
K běžnému tísňovému volání zpravidla nepotřebujete mobilní datový tarif. Pokud váš operátor nemá v daném místě signál, telefon se může pokusit využít jinou dostupnou mobilní síť. Úspěšné spojení ale není zaručeno. Podmínky volání bez SIM karty se mohou lišit podle země, sítě a zařízení. Satelitní nouzové spojení je samostatná služba s vlastními požadavky.
Také sdílení polohy s nouzovými kontakty není totéž co přivolání záchranné služby. Může vyžadovat funkční připojení a správně nastavené oprávnění aplikace, takže je dobré vědět, jak funguje právě na vašem telefonu.
Vedle funkcí jednotlivých výrobců se rozvíjejí i systémy veřejného varování. V Česku je důležitou součástí varování obyvatelstva systém provozovaný státem a složkami integrovaného záchranného systému. Technologie Cell Broadcast umožňuje rozesílat výstrahy telefonům v určité oblasti bez nutnosti registrace uživatelů. Aktuální informace o zavádění a dostupnosti tohoto systému je nejlepší sledovat na stránkách Hasičského záchranného sboru ČR.
Proč největší riziko není neznalost, ale falešný pocit bezpečí
Ikona SOS na obrazovce působí uklidňujícím dojmem. Sama o sobě ale nezaručuje, že se v krizové situaci dovoláte pomoci nebo že záchranáři získají potřebné informace. Bez vyplněných nouzových kontaktů a zdravotních údajů může být zdravotní karta prakticky prázdná. A bez ověření dostupnosti satelitního spojení se na něj v odlehlé oblasti nemusíte moci spolehnout.
Věnujte proto několik minut nastavení telefonu ještě před cestou do hor nebo jiné oblasti se slabým signálem. Zkontrolujte nouzové volání, vyplňte zdravotní údaje, přidejte důležité kontakty a zjistěte, které funkce jsou skutečně dostupné ve vašem modelu a regionu. Telefon pak nebude jen zařízením, které možná umí přivolat pomoc, ale nástrojem, jehož možnosti znáte a máte připravené využít.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman