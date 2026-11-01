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Lehečka odvrátil mečbol proti přemožiteli Djokoviće. V Basileji si zahraje o titul

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Jiří Lehečka byl proti Janu-Lennardu Struffovi jediný míček od vyřazení. Německého tenistu, který předtím porazil Novaka Djokoviće, ale nakonec zdolal 3:6, 7:5, 6:4. Dnes ho čeká finále turnaje v Basileji proti Valentinu Vacherotovi a možnost získat třetí titul na okruhu ATP.
Lehečka odvrátil mečbol proti přemožiteli Djokoviće. V Basileji si zahraje o titul

Lehečka odvrátil mečbol proti přemožiteli Djokoviće. V Basileji si zahraje o titul

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 07:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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