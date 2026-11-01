NHL po noci: Pastrňák překonal Bergerona, Stamkos zlomil Tampu a Edmonton znovu vychytal nulu

Noc na neděli nabídla v NHL kompletní desetizápasový program. Boston zachránil duel s Chicagem pouhých dvanáct sekund před koncem, Edmonton dál těžil z McDavidovy produktivity a Nashville zlomil nepříjemnou sérii zápasů, které se protáhly za šedesát minut. Všechny výsledky níže jsou konečné.
Boston – Chicago 5:4 po prodloužení: Pastrňák předstihl Bergerona
David Pastrňák vstřelil 428. gól základní části v dresu Boston Bruins a přeskočil Patrice Bergerona na třetím místě klubové historie. Přihrávku do úniku mu poslal Pavel Zacha. Česká chvíle ale zdaleka nebyla posledním dramatem večera. Bruins prohrávali ve třetí třetině 2:4, Mason Lohrei snížil a Morgan Geekie vyrovnal dvanáct sekund před koncem. V prodloužení rozhodl Elias Lindholm. Chicago tak odjíždělo s bodem, přestože mělo na dosah vítězství.
VIDEO Detroit – St. Louis 4:5: První gól kariéry se změnil v rozhodující
Detroit nedokázal udržet vedení 3:1 ani později 4:2. Blues vstřelili ve třetí části tři branky za sebou a obrat dokonali během osmnácti sekund. Justin Barron nejprve vyrovnal na 4:4 a Aleksanteri Kaskimäki potom tečoval střelu Alexeje Toropčenka. Pro finského útočníka to byl první gól v NHL a rovnou vítězný. St. Louis tak potrestalo soupeře, který dlouho vypadal, že má utkání pod kontrolou.
VIDEO Nashville – Tampa Bay 5:4 po nájezdech: Stamkos rozhodl proti Lightning
Nashville získal vítězství zásluhou bývalého kapitána Tampy Stevena Stamkose. Ve třetí třetině v přesilovce vyrovnal na 4:4 a v nájezdech jako jediný uspěl. Brankář Justus Annunen zastavil všechny čtyři pokusy Lightning. Nikita Kučerov na druhé straně posbíral tři asistence, přesto jeho tým nevyhrál. Stamkos se navíc dostal na 246 gólů v přesilových hrách a vyrovnal historický součet Phila Esposita.
VIDEO Islanders – Edmonton 0:4: Jarry druhý zápas za sebou neinkasoval
Edmonton Oilers předvedl proti New York Islanders přesvědčivý výkon a zvítězil 4:0. Tristan Jarry zastavil osmnáct střel a vychytal druhé čisté konto za sebou. Ryan Nugent-Hopkins vstřelil dva góly a Connor McDavid si připsal asistenci, díky níž prodloužil svou bodovou sérii od začátku sezony na čtrnáct utkání. Hlavním výsledkem večera však pro Oilers nebylo další McDavidovo číslo, ale schopnost nepustit soupeře ani k jediné brance.
VIDEO Los Angeles – Buffalo 2:3: Thompson navázal na hattrick dalšími dvěma góly
Tage Thompson má za sebou další výborný zápas. Po předchozím hattricku proti Anaheimu vstřelil Los Angeles dva góly, včetně vítězného zásahu v přesilovce ve třetí třetině. Buffalo přitom promarnilo vedení 2:0 a Kings vyrovnali, jenže Thompson znovu využil nabídnutou příležitost. Sabres si připsali třetí výhru v řadě, brankář Ukko-Pekka Luukkonen předvedl 27 zákroků.
VIDEO San Jose – Ottawa 1:5: Senators rozhodli čtyřmi góly za sebou
Ottawa porazila Sharks 5:1 především díky výborné druhé třetině. Dylan Cozens, Tim Stützle a Shane Pinto zaznamenali shodně gól a asistenci, Drake Batherson prodloužil svou bodovou sérii na sedm zápasů. Ridly Greig přidal gól v oslabení. Pro brankáře Samuela Erssona to bylo první vítězství v dresu Senators. San Jose po vyrovnání na 1:1 už nedokázalo odpovědět na další čtyři trefy soupeře.
VIDEO Montreal – Pittsburgh 5:4: Fowler vítězil, Crosby přepisoval historii
Montreal Canadiens vyhráli popáté za sebou, ale Pittsburgh jim závěr pořádně zkomplikoval. Josh Anderson zaznamenal dva góly a asistenci, brankář Jacob Fowler vychytal sedmé vítězství v řadě. Sidney Crosby na druhé straně nasbíral tři body a vyrovnal Marcela Dionna na šestém místě historického bodování NHL s 1 771 body. Při jedné z asistencí navíc překonal Raye Bourquea v počtu asistencí za jediný klub. Gólem v závěru snížil na 4:5, ale Penguins už vyrovnat nedokázali.
VIDEO Vancouver – Toronto 2:4: Matthews a Nylander potrestali Canucks
Toronto Maple Leafs si z Vancouveru odvezli vítězství 4:2. William Nylander vstřelil první gól utkání a přidal asistenci, Auston Matthews skóroval a prodloužil svou venkovní bodovou sérii od začátku sezony na osm zápasů. Za Vancouver se prosadili Brock Boeser a Max Sasson, přičemž u Boeserovy trefy asistoval Filip Hronek. Maple Leafs si vedení pohlídali i po snížení na 2:3 a Teddy Blueger rozhodl střelou do prázdné branky. Canucks tak pokračují v nepříjemném období.
VIDEO Dallas – Columbus 3:1: Dva góly v posledních sekundách třetin
Dallas Stars porazili Columbus Blue Jackets 3:1. Mikko Rantanen otevřel skóre v přesilové hře, Thomas Harley přidal druhou branku v poslední sekundě první třetiny a Arttu Hyry uzavřel výsledek do prázdné branky v poslední sekundě zápasu. Columbus se dostal na dostřel zásluhou Damona Seversona, jeho další možné snížení však předtím zhatila kontrola ofsajdu. Jake Oettinger předvedl 25 zákroků a Stars udrželi vítězství, přestože ve druhé polovině utkání nebylo definitivně rozhodnuto.
VIDEO Colorado – Calgary 5:2: Lehkonen dal dva góly, Makar připravil čtyři
Colorado Avalanche proti Calgary rychle získalo výrazný náskok a vyhrálo 5:2. Artturi Lehkonen vstřelil dvě branky, Cale Makar měl čtyři asistence a Nathan MacKinnon s Martinem Nečasem přidali po gólu a asistenci. Za Flames se prosadili Joel Farabee a Martin Pospíšil. Calgary v závěru druhé a na začátku třetí třetiny snížilo na 2:4, ale Lehkonen pátým gólem domácích definitivně ukončil naděje na obrat. Colorado potvrdilo, že jeho největší síla není jen v jedné útočné řadě, ale také v zapojení ofenzivně mimořádně schopných obránců.
VIDEO Co si z noci odnést
Pastrňákův historický gól zaslouží vlastní prostor a stejně tak Stamkosův příběh proti Tampě. V souhrnu je ale důležité nepřehlédnout, jak různé podoby měla sobotní vítězství: Boston přežil díky závěrečné stíhací jízdě, Edmonton kontroloval zápas zezadu, St. Louis otočilo ztrátu během několika minut a Colorado soupeře postupně přetlačilo více útočnými zdroji. Deset zápasů, deset odlišných cest ke dvěma bodům.
Zdroje: Vše o sportu [ 1 ], NHL.com – Boston vs. Chicago [ 2 ], NHL.com – Detroit vs. St. Louis [ 3 ], NHL.com – Nashville vs. Tampa Bay [ 4 ], NHL.com – Islanders vs. Edmonton [ 5 ], NHL.com – Los Angeles vs. Buffalo [ 6 ], NHL.com – San Jose vs. Ottawa [ 7 ], NHL.com – Montreal vs. Pittsburgh [ 8 ], NHL.com – Vancouver vs. Toronto [ 9 ], NHL.com – Dallas vs. Columbus [ 10 ], NHL.com – Colorado vs. Calgary [ 11 ]