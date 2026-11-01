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NHL po noci: Pastrňák překonal Bergerona, Stamkos zlomil Tampu a Edmonton znovu vychytal nulu

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Sobotní program NHL přinesl deset zápasů, dramatické obraty i český historický zápis. David Pastrňák se stal třetím nejlepším střelcem Bostonu, Steven Stamkos rozhodl nájezdy proti bývalému klubu a Tristan Jarry podruhé za sebou neinkasoval. Pozornost si zaslouží také Crosbyho rekord, Makarovy čtyři asistence nebo první vítězný gól mladého Kaskimäkiho.
NHL po noci: Pastrňák překonal Bergerona, Stamkos zlomil Tampu a Edmonton znovu vychytal nulu

NHL po noci: Pastrňák překonal Bergerona, Stamkos zlomil Tampu a Edmonton znovu vychytal nulu

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 01.11.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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