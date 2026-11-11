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Znáte máky, které jen tak neodkvetou?

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Dennívýzva
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Patrně ano. Vzor Unikko už je tady s námi přes šedesát let a udělal je nesmrtelnými, i když jejich autorka Maija Isola zemřela před čtvrt stoletím. Je to takový malý zázrak, že se zrovna máky staly snad nejznámějším a nejnapodobovanějším květinovým vzorem na světě.
Znáte máky, které jen tak neodkvetou?

Znáte máky, které jen tak neodkvetou?

Zdroj: Terve
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 07:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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