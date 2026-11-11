Znáte máky, které jen tak neodkvetou?

Patrně ano. Vzor Unikko už je tady s námi přes šedesát let a udělal je nesmrtelnými, i když jejich autorka Maija Isola zemřela před čtvrt stoletím. Je to takový malý zázrak, že se zrovna máky staly snad nejznámějším a nejnapodobovanějším květinovým vzorem na světě.
Maija Isola při práci na vzoru. Zdroj: Marimekko Květy navzdory
Maija Isola (1927 – 2021) je považovaná za reformátorku finského textilního designu. V tomto oboru patřila k největším světovým osobnostem a byla velmi plodná. Na jejím kontě je jen pro Marimekko přes pět set vzorů, od těch, co vycházejí z lidových tradic, přes květinové po abstraktní. Marimekko založila jiná talentovaná finská designérka Armi Ratia. Ta na počátku 50. let, tedy brzy po válce, cítila, že světu chybí optimismus a radost a vsadila na výrazný barevný tisk. Ovšem vysloveně si nepřála žádné květinové motivy, protože byla přesvědčená, že potiskem nelze věrně zachytit živé květiny na látce. Tíhla k abstraktním vzorům. Maija Isola, která do Marimekka nastoupila v roce 1949, však měla svou hlavu. Časem prosadila vzor s květy stylizovanými, a ty se uchytily.
Zdroj: Marimekko 60. léta
Vzor Unikko (Poppy) přišel na trh v roce 1964 a dokonale se trefil do atmosféry 60. let minulého století, jejich energie, uvolněnosti, svěžesti nových nápadů. Působil mladistvě a provokativně. Důležitou roli v něm hrály výrazné barvy. Zpočátku to byla hlavně červená, růžová s černou na bílém podkladu. A určitě i jednoduchý tvar, který máky nekopíroval a na první pohled vzbuzoval sympatie. Na šatech působil odvážně, mladistvě a charakterizoval svobodomyslné ženy.
Ikonická barevná kombinace na porcelánu. Zdroj: Marimekko
Symbol skandinávského designu
Přestože vzor vznikl tak trochu navzdory, neskončil po čase někde v šuplíku, naopak. Když se ukázalo, jaké popularity dosáhl, stal se symbolem firmy a je s ní neodmyslitelně spojován dodnes. Je také stále jedním z dokladů síly skandinávského designu, který se historicky těší všeobecnému respektu svým vztahem k přírodě, přírodním materiálům, jednoduchosti, praktičnosti, nadčasovosti a v dnešním slovníku i k udržitelnosti. Není divu, že je přijatelný a obdivovaný ve valné části našeho světa.
Různé barvy, různá atmosféra. Zdroj: Marimekko
Od textilu dál
Popularity vzoru Unikko společnost Marimekko využila a brzy se začal objevovat v nových barevných kombinacích, ale i na věcech a materiálech, které s textilem neměly nic společného. Dnes ho můžete najít od nádobí po vykrajovátka na cukroví, od deštníků po přívěsky na klíče. Na nových variantách se podílí také dcera Maiji Isoly Kristina, která zde spolu s matkou pracovala v osmdesátých letech a pokračovala i po její smrti.
Unikko osvěží i koupelnu. Oboustranné ručníky a osušky. Zdroj: Favi
Proč nás baví
Začalo to sice látkou na dámské šaty, ale vzor Unikko se stal v designu ikonickým, což mu zaručuje pozornost a oblibu. Samozřejmě na tom pracuje i mateřská firma, i když jeho autorka patří už do její historie. Velký, odvážně stylizovaný motiv má sílu oblíbených pop-artových vzorů, baví nás jeho příjemné oblé tvary i nejrůznější barevné kombinace, z nichž si lze vybrat podle konkrétní potřeby. Ovšem ten pravý a autentický Unikko vzor na čemkoli je jen od Marimekko.
Také dezertní talířek může být ve vzoru Unikko. Zdroj: Westwing
Věčně moderní
Velký květ si časem našel cestu i do našich domovů. Jeho doménou vždy byl textil, tak není divu, že se nejčastěji objevuje na ložním povlečení či na dekoračních polštářcích. Efektní je u ubrusů a jiném drobnějším textilu do kuchyně či koupelny. Dnes už nepůsobí tak odvážně jako v 60. letech, ale na moderním výrazu nic neztratil. I když ho můžeme klidně zařadit do kategorie retro. A retro je v současnosti moderní. Přispívá k přátelské atmosféře domova.
Povlečení v béžovo růžovém odstínu ložnici jemně osvěží. Zdroj: Terve
Zdroj: autorský text, Marimekko.com, archivy uvedených firem
Fotogalerie: Deštník se vzorem Unikko. Zdroj: Zalando Látková taška. Zdroj: Zalando Set vykrajovátek. Zdroj: Moikka Kuchyňský textil. Zdroj: Biano Koupelnový kobereček. Zdroj: Westwing