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Pokud z Hamiltona uděláte jedničku, získá vám titul, radí Hill Ferrari

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Během víkendu v Brazílii proběhla ve Ferrari jednání mezi Lewisem Hamiltonem, Charlesem Leclercem a Frédéricem Vasseurem, jejichž cílem bylo uklidnit napjatou situaci po Mexiku. Z vyjádření jezdců i šéfa týmu vyplynulo, že si vyjasnili vzájemné neshody.
Pokud z Hamiltona uděláte jedničku, získá vám titul, radí Hill Ferrari

Pokud z Hamiltona uděláte jedničku, získá vám titul, radí Hill Ferrari

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 16:54

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