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Mercedes slaví další titul. Kde stojí v historickém žebříčku F1?

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Velká cena São Paula znamenala pro stáj Mercedes návrat na absolutní vrchol. Zisk dalšího poháru konstruktérů katapultoval německou značku na dělené třetí místo historie. Které slavné týmy ještě dokázaly zapsat své jméno do kronik?
Mercedes slaví další titul. Kde stojí v historickém žebříčku F1?

Mercedes slaví další titul. Kde stojí v historickém žebříčku F1?

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 16:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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