Mercedes slaví další titul. Kde stojí v historickém žebříčku F1?

Od zavedení Poháru konstruktérů v roce 1958 poznala formule 1 celkem patnáct vítězných týmů. Šestice stájí ochutnala triumf pouze jednou. Od premiérového britského Vanwallu přes BRM, Matru, Tyrrell a mistrovský Benetton Michaela Schumachera z roku 1995 až po senzační pohádku Brawn GP v sezoně 2009. Právě na základech týmu Rosse Brawna vznikla novodobá stáj Mercedes.
Další tři legendární značky dosáhly na dva tituly, pokaždé v navazujících ročnících. Cooper na přelomu padesátých a šedesátých let, stáj Jacka Brabhama v letech 1966 a 1967, no a novodobý Renault, který s Fernandem Alonsem kraloval v letech 2005 a 2006.
Vyšším patrům dlouho vládl Red Bull se šesti trofejemi. Tým z Milton Keynes těžil nejprve ze čtyřleté nadvlády Sebastiana Vettela a později z mistrovské éry Maxe Verstappena. Sedm titulů drží legendární Lotus Colina Chapmana, jehož revoluční vozy definovaly éru Jima Clarka, Emersona Fittipaldiho či Maria Andrettiho v šedesátých a sedmdesátých letech.
Na děleném třetím místě historických tabulek se nachází dvě stáje. Jednou z nich je Williams s devíti vavříny. Britská stáj Franka Williamse a Patricka Heada dominovala osmdesátým i devadesátým letům zásluhou Alana Jonese, Nigela Mansella, Alaina Prosta a Jacquese Villeneuva, který týmu vyjel zatím poslední titul v roce 1997.
A tou druhou je Mercedes, který díky letošnímu titulu přidal do vitríny také devátou trofej. Stříbrné šípy ovládly hybridní éru osmi triumfy v řadě mezi lety 2014 a 2021, kdy zářili Lewis Hamilton a Nico Rosberg. Po změně technických regulí se německý gigant vrátil zpět na trůn a potvrdil pozici jednoho z nejdominantnějších týmů historie.
Před nimi zůstávají už jen dvě nejúspěšnější značky šampionátu. Deset pohárů má na kontě McLaren, který po titulech Nikiho Laudy, Alaina Prosta, Ayrtona Senny a Miky Häkkinena dokázal navázat dalšími triumfy v moderní éře.
Absolutním králem statistiky zůstává Ferrari s šestnácti konstruktérskými trofejemi. Scuderia bodovala napříč celou historií. Od titulů Phila Hilla a Johna Surteese přes zlatou éru Nikiho Laudy v sedmdesátých letech až po drtivou nadvládu Michaela Schumachera na přelomu tisíciletí a zatím poslední týmový primát z roku 2008.