Extrémní větrání jednoho bytu může ochlazovat celý dům. Nájemníci přitom mají jen omezené možnosti obrany

Extrémní větrání jednoho bytu může ochlazovat celý dům. Nájemníci přitom mají jen omezené možnosti obranyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 11.11.2026 13:05
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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