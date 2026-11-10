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Modulární stůl plug.: Když se stolová deska propojí s nábytkem

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Pracovní stůl nemusí být samostatný kus nábytku, ke kterému teprve hledáte polici nebo zásuvky. U modulárního systému plug. vzniká pracovní místo spojením stolové desky a úložných sestav. Deska poskytuje plochu pro práci, police pod ní místo na knihy, dokumenty i věci, které chcete mít po ruce. A když se změní vaše potřeby, můžete změnit i podobu sestavy.
Modulární stůl plug.: Když se stolová deska propojí s nábytkem

Modulární stůl plug.: Když se stolová deska propojí s nábytkem

Zdroj: Plugdesign.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 12:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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