Odborníci vysvětlují, jak plastová láhev na střeše promění sluneční světlo v přirozené osvětlení temné místnosti

Představte si chatrč s plechovou střechou a bez jediného okna. V poledne je uvnitř tma, ale stačí lahev s vodou zasunutá do střechy a místnost se rozsvítí. Nevede k ní žádný drát a nemá vypínač. Celý trik přitom znáte z koupání v bazénu.
Proč dno bazénu klame oči
Vynálezce i fyzikové to vysvětlují jednoduše. Kdo stál někdy v bazénu, ví, že dno vypadá blíž, než doopravdy je, a vlastní nohy pod hladinou se zdají kratší. Voda je opticky hustší než vzduch a světlo se v ní zpomalí. Když přechází mezi vodou a vzduchem šikmo, změní směr, a tomu se říká lom světla.
V lahvi ve střeše se děje totéž. Na horní část, která vyčnívá nad střechu, dopadá slunce. Voda světlo zalomí a spodní část pod stropem ho rozptýlí do všech stran podobně jako žárovka.
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Elektřinu lahev nevyrábí. Jen převede dovnitř denní světlo, a proto pomáhá hlavně v místnostech s malými okny nebo úplně bez nich.
Svítí jako slabší žárovka
Alfredo Moser, který lampu vymyslel, v roce 2013 v rozhovoru pro BBC World Service popsal, že jas mu změřil technik. Lahev podle něj svítí zhruba jako klasická žárovka 40 až 60 W, podle toho, jak silně zrovna svítí slunce. Číslo slouží jen ke srovnání jasu. Žádnou energii lahev nespotřebuje.
Často se objevuje i údaj 55 W. Pochází z instalací na Filipínách, kde na lahve svítí tropické slunce, takže při slabším slunci bude světla méně. Na čistotě záleží víc, než by se zdálo. Stačí, aby se voda zakalila nebo se na plastu usadila špína, a do místnosti pronikne citelně méně světla.
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Lampa se skládá z několika věcí:
průhledná PET lahev o objemu 1 až 2 litry, čistá voda, dvě víčka bělidla, těsnicí hmota do otvoru ve střeše.
Bělidlo brání růstu řas a mikroorganismů. Voda díky němu nezezelená a zůstane čirá. Při osazení se do krytiny vyřízne otvor na velikost lahve a lahev se zasune zespodu tak, aby asi polovina zůstala venku. Pak se zajistí a otvor se pečlivě utěsní proti dešti, protože každý otvor ve střeše je místo, kudy může zatékat.
Večer a v mrazu lahev nepomůže
Lahev svítí jen za denního světla a energii neukládá. Večerní elektrické osvětlení tedy nenahradí. Proto vznikla i noční varianta, kdy se do lahve přidá LED dioda na baterii a tu přes den dobíjí malý solární panel.
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Pro české domy je zásadní mráz. Podle návodu se řešení nehodí tam, kde voda zamrzá. Led má asi o 9 % větší objem než voda a uzavřenou lahev může roztrhnout. Při správné montáži vydrží lahev odhadem 3 až 5 let, potom je potřeba ji vyměnit.
Od brazilského mechanika ke světlovodu
Lampu vymyslel brazilský mechanik Alfredo Moser z Uberaby v roce 2002, kdy zemi trápily časté výpadky proudu. V červnu 2011 jeho postup převzala filipínská nadace MyShelter Foundation, kterou vede Illac Diaz, a jako projekt Liter of Light ho rozšířila do víc než desítky zemí. Nejvíc se lahve hodily tam, kde stojí chudinské domky jeden vedle druhého. Okna často nemají, takže je v nich tma i v poledne a světlo může přijít jen shora, plechovou střechou. Podle odhadu nadace, který v srpnu 2013 citovala BBC, svítily lahve tehdy asi ve 140 000 filipínských domácnostech.
Profesionální obdobou je tubusový světlovod. Na střeše je kopule, do které dopadá světlo, tubus s odrazivou vnitřní vrstvou ho vede dolů a difuzér na stropě ho rozptýlí po místnosti.
Přečtěte si také: Češi zbytečně platí za teplo, které jim utíká kolem oken. Odhalí to 1 svíčka Tubusový světlovod přivádí denní světlo ze střechy do chodeb, koupelen a dalších místností bez oken. Ilustrační foto. Zdroj: Sam / Unsplash.
Světlovody se montují hlavně do vnitřních místností bez oken, jako jsou chodby, koupelny nebo šatny. Světlo ze stropu přitom oslňuje méně než okno. Lahev s vodou se tak hodí hlavně do krajů, kde nemrzne, a pro tmavou chodbu v českém domě je vhodnější světlovod.
Zdroje: https://www.npr.org/2011/12/28/144385288/in-philippine-slums-capturing-light-in-a-bottle, https://www.aaas.org/solar-bottle-bulbs-bring-light-poor-communities, https://www.scienceinschool.org/wp-content/uploads/2014/11/issue29_solar_bulb.pdf, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/235796-jak-levne-osvetlit-tmavou-dilnu-kurnik-sopku-nebo-sklep, https://www.startitup.sk/?p=62574, https://materialdistrict.com/article/catching-light-in-a-bottle-2/, https://english.aawsat.com/varieties/5315872-putting-plastic-water-bottle-roof-lights-grid-communities-brazil, https://waldenlabs.com/solar-bottle-bulb, https://www.ceskestavby.cz/clanky/svetlovody-v-sesti-otazkach-a-odpovedich-21290.html, https://cleantechnica.com/2017/04/28/liter-light-volunteers-turning-used-plastic-bottles-skylights-street-lamps, https://www.dumabyt.cz/rubriky/dum/materialy-a-technologie/svetlovody-denni-svetlo-bez-oken_23471.html, https://sita.sk/byvaniehrou/nebezpecenstvo-pri-dome-potrubie-moze-cez-noc-zamrznut-a-prasknut-ako-mu-vcas-pomoct/, https://www.bbc.com/news/magazine-23536914
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