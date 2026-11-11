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Odborníci vysvětlují, jak plastová láhev na střeše promění sluneční světlo v přirozené osvětlení temné místnosti

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Představte si chatrč s plechovou střechou a bez jediného okna. V poledne je uvnitř tma, ale stačí lahev...
Odborníci vysvětlují, jak plastová láhev na střeše promění sluneční světlo v přirozené osvětlení temné místnosti

Odborníci vysvětlují, jak plastová láhev na střeše promění sluneční světlo v přirozené osvětlení temné místnosti

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 09:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

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