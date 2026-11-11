Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Zažloutlé boty není nutné vyhazovat ani prát v pračce. Jedna levná tableta jim během noci navrátí bělost

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Bílé boty ve většině z nás evokují pocit, že se po zakoupení rychle zašpiní a nelze je vrátit do původní podoby. Přitom známe jednoduchý způsob, jak takové boty vyčistit.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 09:45

Reklama
Další články z BydlímeÚtulně.cz
Čistý dřez může přesto zapáchat po celé kuchyni. Jednoduchý zásah do odpadu odstraní zdroj problému
Čistý dřez může přesto zapáchat po celé kuchyni. Jednoduchý zásah do odpadu odstraní zdroj problému
Čekat s praním ručníku až do chvíle, kdy zapáchá, je pozdě. O jeho svěžesti rozhoduje péče po každém použití
Čekat s praním ručníku až do chvíle, kdy zapáchá, je pozdě. O jeho svěžesti rozhoduje péče po každém použití

Podle provedených průzkumů v domácnostech nejčastěji nesprávným způsobem pečujeme o naše ručníky a ložní...

Oddělování žloutku od bílku už nemusí být zdlouhavé. Pomůže babiččina klasika i neobvyklý trik s česnekem
Oddělování žloutku od bílku už nemusí být zdlouhavé. Pomůže babiččina klasika i neobvyklý trik s česnekem

V mnoha receptech narazíme na samostatné žloutky nebo vaječné bílky, a to zvlášť při pečení. Někdy i...

Rozbité dlaždice nemusí skončit v odpadu. S trochou fantazie se promění v originální ozdobný květináč
Rozbité dlaždice nemusí skončit v odpadu. S trochou fantazie se promění v originální ozdobný květináč

Ve spoustě domácností se zahradou lze velmi často najít rozbité nebo polámané dlaždice. Nemusí se však...

Citrony mohou zůstat čerstvé výrazně déle. Mísa s ostatním ovocem však patří k nejhorším místům pro jejich skladování
Citrony mohou zůstat čerstvé výrazně déle. Mísa s ostatním ovocem však patří k nejhorším místům pro jejich skladování

Citrony jsou v kuchyni nepostradatelnou surovinou. Při špatném skladování však velmi rychle ztrácí svoji...

Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

Všechny články tohoto autora →
BydlímeÚtulně.cz
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.