Hoří vám saze v komíně a sáhnete po vodě. Právě tím můžete způsobit mnohem větší katastrofu

Zahoření dehtu a sazí v komínovém průduchu vytváří extrémní žár přesahující tisíc stupňů Celsia. Nalití vody do rozpáleného komína způsobí okamžitý výbuch páry, který roztrhá zdivo a zapálí celý dům.
Během topné sezóny vyjíždějí hasičské jednotky v České republice k tisícovkám požárů způsobených vznícením usazenin ve spalinových cestách. Jak uvádí rozsáhlá technická studie na
odborném portálu TZB info o požárech sazí v komínech, hlavní příčinou bývá dlouhodobé podchlazování spalin, spalování nevhodného paliva a zanedbaná pravidelná údržba průduchu. Mnoho majitelů rodinných domů podcení varovné signály a v okamžiku vzplanutí zareaguje naprosto chybně.
Když uvnitř komína začne hořet dehet, vzniká situace podobná spuštěnému raketovému motoru. Z komína létají snopy jisker, ozývá se temné dunění a stěny tělesa začínají žhnout. Instinktivní lidská reakce vzít kbelík vody a vylít ho do kamen nebo shora do komína je však tou nejhorší možnou volbou, která vede k okamžité katastrofě.
Jak vzniká dehet a proč v komíně vzplane
Při správném spalování suchého paliva odchází do komína kouř obsahující převážně oxid uhličitý a vodní páru o bezpečné teplotě. Pokud však lidé v kamnech dusí oheň zavíráním přívodu vzduchu, dochází k nedokonalému spalování. Těkavé látky neuhoří v plameni, ale stoupají chladnějším průduchem vzhůru, kde kondenzují na chladnějších stěnách.
Tento proces dramaticky urychluje
topení vlhkým dřevem a dehtování komínového průduchu, kdy se odpařená voda mísí s nespálenou pryskyřicí a mastnými částicemi. Na stěnách komínové vložky se tvoří lesklá smolná krusta zvaná kreosot. Kreosot je vysoce hořlavá hmota, která při tloušťce pouhých několika milimetrů představuje časovanou bombu. Stačí jeden vydatnější zátop, vyšší plamen nebo jiskra z topeniště a dehet se vznítí.
Saze mohou hořet dvěma způsoby. Buď dochází k doutnavému hoření za nedostatku kyslíku, kdy komín silně kouří a dehtuje, nebo k plamennému hoření, kdy komínový tah nasaje obrovské množství vzduchu. V takovém případě se tah ještě znásobí a teplota v jádru plamene bleskově stoupá.
Spalování plastů v kamnech je drahý hazard. Inspekce odebere i popel Fyzika zkázy: Proč voda v komíně vyvolá explozi
Základním pravidlem požární bezpečnosti je absolutní zákaz použití vody k hašení hořícího komína. Fyzikální důvod spočívá v extrémním rozdílu objemu mezi kapalnou vodou a vzniklou párou. Při teplotách kolem jednoho tisíce stupňů Celsia se jeden litr vody během zlomku sekundy promění v přibližně jeden tisíc sedm set litrů přehřáté páry.
Tento gigantický objem plynu se vytvoří v úzkém a uzavřeném prostoru o průměru pouhých sto padesát až dvě stě milimetrů. Pára nemá kudy uniknout a vytvoří obrovský tlakový ráz. Dojde k fyzikální explozi komínového tělesa, která doslova rozmetá cihly, roztrhá nerezové spony i šamotové tvarovky a vyrazí vymetací dvířka v obytných pokojích.
Druhým ničivým faktorem je prudký teplotní šok. Pokud na rozpálenou keramickou nebo nerezovou vložku o teplotě tisíc stupňů stříknete studenou vodu, materiál okamžitě zkolabuje. Šamotová vložka explozivně popraská na tisíce střepů a kovová vložka se zdeformuje tak, že přestane těsnit. Žhavé saze a plameny pak proniknou do mezistropních prostor a obytných místností.
Pravidelne cisteni spalinove cesty odstranuje vrstvy sazi a brani vzniku pozaru Foto Thunk Public domain Jak bezpečně reagovat při vzniku požáru sazí
Pokud v komíně uslyšíte charakteristické hučení, uvidíte padat žhavé kousky do kouřovodu nebo zahlédnete plameny šlehající z komínové hlavy, musíte jednat rychle a s rozvahou. V oficiálních
bezpečnostních pokynech Hasičského záchranného sboru České republiky pro topnou sezónu profesionální hasiči doporučují přesný sled kroků, který ochrání zdraví obyvatel i samotnou stavbu.
Prvním krokem je okamžité vytočení tísňové linky sto padesát nebo sto dvanáct. Operátorovi nahlaste přesnou adresu, charakter domu a skutečnost, že hoří saze v komíně. Hasiči vyšlou cisterny s odpovídajícím vybavením a termokamerou.
Druhým krokem je zamezení přístupu vzduchu. Okamžitě uzavřete všechny přívody spalovacího vzduchu na kamnech nebo kotli, zavřete popelníková dvířka a pokud to konstrukce umožňuje, přivřete komínovou klapku. Tím omezíte přísun kyslíku a ztlumíte plameny v průduchu.
Pokud je to technicky možné a nehrozí popálení, vyndejte z ohniště hořící dřevo do nehořlavé plechové nádoby a vyneste ji mimo dům. Nikdy se však nesnažte saze vymetat ze spodních dvířek během požáru. Otevření revizních dvířek by do komína vpustilo masivní závan kyslíku a plameny by vyšlehly přímo do místnosti.
Hasici pri pozaru komina nesmeji pouzit vodu kvuli riziku vybuchu prehrate pary Foto Surryrail Public domain Ochrana okolí komína a provizorní hašení pískem
Během hoření sazí sálá z komínového tělesa enormní teplota. Zkontrolujte celou trasu komína od sklepa přes obytná patra až po půdní prostor. Z bezprostřední blízkosti zdiva odsuňte veškerý nábytek, koberce, závěsy i uskladněné krabice na půdě. Zvláštní pozornost věnujte místům, kde komín prochází dřevěnými stropy a krovem.
Zde se plně projeví význam prevence a
dodržení bezpečných odstupů topidel a kouřovodů od hořlavých konstrukcí. Pokud jsou dřevěné trámy zazděné přímo do komína, což bývá nešvar starších domů a chalup, hrozí jejich skryté vznícení uvnitř stropní konstrukce.
Jediným bezpečným způsobem laického hašení shora je vhození suchého křemičitého písku do ústí komína. Písek neobsahuje žádnou vlhkost, takže nevytvoří páru. Padá průduchem dolů, mechanicky strhává hořící saze a padá na dno komína, kde žhavé usazeniny udusí. Tento krok však provádějte pouze tehdy, pokud máte bezpečný přístup na střechu a nehrozí pád z výšky. V opačném případě vyčkejte příjezdu hasičské jednotky.
Spalování plastů v kamnech je drahý hazard. Inspekce odebere i popel Srovnání metod zásahu a rizik pro komín
Následující tabulka přehledně shrnuje chování různých látek a postupů při kontaktu s hořícími sazemi v komínovém průduchu.
Metoda zásahu Chování v komínovém průduchu Riziko exploze nebo destrukce Doporučení hasičů a kominíků Hašení vodou z kbelíku nebo hadice Okamžitá expanze vody na páru s nárůstem objemu Extrémní riziko roztržení komína a požáru domu Přísně zakázáno za všech okolností Vhození suchého písku z horního ústí Postupné zasypání a udušení hořících sazí bez tlaku Nízké riziko při bezpečné manipulaci na střeše Povolený způsob pokud nehrozí pád z výšky Práškový hasicí přístroj přes komínová dvířka Hasicí prášek izoluje přístup kyslíku k žhavému dehtu Nulové riziko vývinu páry či tlakového rázu Vhodné pro tlumení plamenů z vymetacích dvířek Uzavření všech vzduchových klapek a dvířek Zamezení přísunu spalovacího vzduchu do ohniště Žádné mechanické riziko pro konstrukci První okamžitý krok každého majitele topidla Zákonné povinnosti a revize podle vyhlášky
Každý provozovatel spalinové cesty má ze zákona povinnost udržovat komín v bezpečném stavu. Přesná pravidla stanovují závazné požadavky obsažené ve
vyhlášce o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty číslo 34 z roku 2016 Sbírky zákonů. Tato vyhláška jasně rozlišuje mezi běžným čištěním a odbornou kontrolou.
U spotřebičů na pevná paliva s výkonem do padesáti kilowattů platí povinnost čistit spalinovou cestu třikrát ročně při celoročním provozu a dvakrát ročně při sezónním provozu například na rekreačních chalupách. Čištění může provádět sám majitel nemovitosti pomocí kominického strojku a kartáče. Minimálně jednou ročně však musí kontrolu provést kvalifikovaný kominík s platným živnostenským oprávněním a vystavit písemnou zprávu o provedení kontroly.
V podrobném a
odborném výkladu prováděcích pravidel vyhlášky o spalinových cestách na portálu TZB info specialisté připomínají, že revize se provádí před uvedením nové spalinové cesty do provozu, po stavebních úpravách nebo po každém komínovém požáru. Po vyhoření sazí je komín ze zákona nezpůsobilý k dalšímu provozu, dokud jej revizní technik neprohlédne speciální komínovou kamerou. Postihy hasičů a přístup pojišťoven po požáru
Zanedbání údržby komína se majiteli prodraží nejen na škodách na majetku. Hasičský vyšetřovatel příčin požárů po uhašení ohně vždy zjišťuje stav spalinové cesty a vyžaduje předložení platné zprávy o kontrole. Pokud majitel doklad nepředloží, hrozí mu vysoká sankce podle platného znění
zákona o požární ochraně číslo 133 z roku 1985 Sbírky zákonů, kde pokuta pro fyzickou osobu dosahuje až deseti tisíc korun.
Mnohem tvrdší finanční dopad však mívá postoj pojišťovny. Likvidátoři pojistných událostí při komínovém požáru okamžitě zkoumají příčinnou souvislost mezi nánosem sazí a vznikem škody. Chybějící zpráva od kominíka nebo prokazatelné spalování mokrého dřeva a odpadu představuje hrubé porušení pojistných podmínek. Pojišťovna v takovém případě zkrátí pojistné plnění o desítky procent nebo výplatu škody zcela odmítne. Pravidelná péče o komín za několik stovek korun ročně tak představuje nejlepší investici do bezpečnosti rodiny i rodinného rozpočtu.
Zdroje fotografií Pozar dehtu a sazi v kominovem pruduchu na strese: Pozar sazi v komine. Zdroj Wikimedia Commons autor Zeitblick Fotografie licence CC BY SA 4.0 Profesionalni kominik cisti kominovy pruduch na sikme strese: Cisteni komina kominikem. Zdroj Wikimedia Commons autor Thunk licence Public domain Hasicsky zasah pri pozaru kominoveho telesa rodinneho domu: Kominovy pozar a zasah hasicu. Zdroj Wikimedia Commons autor Surryrail licence Public domain