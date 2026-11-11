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Hoří vám saze v komíně a sáhnete po vodě. Právě tím můžete způsobit mnohem větší katastrofu

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Zahoření dehtu a sazí v komínovém průduchu vytváří extrémní žár přesahující tisíc stupňů Celsia. Nalití vody do rozpáleného komína způsobí okamžitý výbuch páry, který roztrhá zdivo a zapálí celý dům.
Plameny a horke jiskry slehajici z komina pri zahoreni sazi v zime

Plameny a horke jiskry slehajici z komina pri zahoreni sazi v zime

Zdroj: Pozar sazi v komine. Zdroj Wikimedia Commons autor Zeitblick Fotografie licence CC BY SA 4.0
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 11.11.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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