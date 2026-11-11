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V Chebu vznikla většinová trojkoalice, starostou má být Ladislav Hrubý

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V Chebu podepsali smlouvu o koaliční spolupráci zástupci vítězné Volby pro město, Koalice pro Cheb a Volby pro kraj. V zastupitelstvu by měla mít takto složená koalice 18 z 29 členů. Na starostu plánují navrhnout Ladislava Hrubého (STAN), bývalého místostarostu. Má mít po boku tři místostarosty.
V Chebu vznikla většinová trojkoalice, starostou má být Ladislav Hrubý

V Chebu vznikla většinová trojkoalice, starostou má být Ladislav Hrubý

Zdroj: město Cheb
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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