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Půl metráku čiré roztomilosti, plzeňská Růženka přivedla na svět druhé mládě

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Plzeňská zoologická zahrada má další nosorožčí vnouče. Růženka, která přišla na svět před devíti lety v Česku, teď dělá radost chovatelům ve švýcarské Basileji, kde porodila své druhé mládě. Malý samec dostal jméno Xshama a není to žádný malý drobeček.
Půl metráku čiré roztomilosti, plzeňská Růženka přivedla na svět druhé mládě

Půl metráku čiré roztomilosti, plzeňská Růženka přivedla na svět druhé mládě

Zdroj: Zoo Basel
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 17:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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