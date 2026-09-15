Zima klepe na radiátory. Trutnov už topíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zima klepe na radiátory. Trutnov už topí
Sundávají hasiči opravdu kočky ze stromů, nebo je to jen oblíbená filmová scéna? Hasiči z Královéhradeckého...
Křižovatka Mileta je po více než dvou letech kompletně hotová, část řidičů ale od nákladné přestavby čekala...
Řidiči mohou na dálnici D11 nově zastavit na oboustranné odpočívce Předměřice. Nabízí celkem 98 parkovacích...
Hradecká MHD dostala nové posily. Do města dorazilo prvních šest parciálních trolejbusů Škoda, které...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →