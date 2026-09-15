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Zima klepe na radiátory. Trutnov už topí

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Rána jsou chladnější, bundy se vrací do ulic a někteří už zase hledají, kde je doma ten správný knoflík na topení. V Trutnově už začala topná sezóna, Dvůr Králové si na teplo ještě chvíli počká.
Zima klepe na radiátory. Trutnov už topí

Zima klepe na radiátory. Trutnov už topí

Zdroj: ČEZ
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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