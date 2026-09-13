Oprava Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně za 82 mil. Kč je hotováPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Oprava Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně za 82 mil. Kč je hotová
Pár kroků, zastavení, dřep, předklon a zase několik metrů chůze. Houbaření vypadá jako poklidná procházka,...
Poznáte české hity od 80. let po současnost, ale víte, kdo je skutečně nazpíval? V kvízu vás čeká průřez...
Po více než roční pauze se do královéhradeckého Klicperova divadla vrací jedna z jeho dlouhodobě...
Hradec Králové dnes patří cyklistům. U Stříbrného rybníka odstartuje Road Stage Hradec Králové, v neděli se...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →