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Oprava Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně za 82 mil. Kč je hotová

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Město dokončilo tři roky trvající rekonstrukci knihovny. Veřejnosti se oficiálně otevře 29. září. Proti plánu to je téměř o rok později. Hlavním důvodem zdržení byly práce navíc při sanaci a opravě sklepa, kde vznikl sklad knih.
Oprava Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně za 82 mil. Kč je hotová

Oprava Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně za 82 mil. Kč je hotová

Zdroj: Knihovna Václava Čtvrtka/facebook
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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